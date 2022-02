Ukraina saadik ÜRO-s: JN peab kaaluma otsuseid sõja lõpetamiseks

"Putin esitas sõjasõnumi ja näitas sellega täielikku põlgust selle nõukogu kohustuste vastu. See on tõsine hädaolukord. Nõukogu peab tegutsema ja esitama homme resolutsiooni. Nii nagu president Biden täna ütles: Venemaa vastutab ainsana surma ja hävingu eest, mida see rünnak endaga kaasa toob ja USA koos liitlaste ja partneritega astub ühiseid ja otsustavaid samme," sõnas USA suursaadik ÜRO-s Linda Thomas-Greenfield.

Ukraina suursaadik ÜRO-s Sergii Kislitsa rõhutas, et Venemaa peaks loobuma julgeolekunõukogu eesistuja kohast.

"Ma palun julgeolekunõukogu liikmetel kokku kutsuda erakorraline kohtumine ja kaaluda kõiki võimalikke otsuseid sõja lõpetamiseks, sest liiga hilja on rääkida pingelõdvendusest. Liiga hilja. Venemaa president kuulutas välja sõja," ütles Kislitsa.

Venemaa suursaadik ÜRO-s Vassili Nebenzia ütles, et Venemaa ei alustanud sõjaga, vaid sõjalise operatsiooniga, millega üritatakse kaitsta nn rahvavabariikide kodanikke. Samuti süüdistas ta kriisis Ukrainat, mis on tema hinnangul korduvalt rikkunud Minski rahulepet.

ÜRO peasekretär Antonio Guterres ütles, et tegemist on tema ametiaja kõige kurvema hetkega. "President Putin, inimkonna nimel, viige oma väed Venemaale tagasi. Inimkonna nimel, ärge alustage Euroopas kõige hullemat sõda selle sajandi algusest saadik."