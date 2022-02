Stoltenberg: rünnak paneb ohtu lugematul hulgal elusid

Stoltenbergi sõnul on rünnak rahvusvahelise õiguse ränk rikkumine.

"Vaatamata meie korduvatele hoiatustele ja väsimatutele jõupingutustele tegeleda diplomaatiaga, on Venemaa taas valinud agressiooni suveräänse ja iseseisva riigi vastu," kirjutas ta avalduses.

Ta märkis, et Venemaa paneb rünnakuga lugematul hulgal tsiviilelusid ohtu. "See on rahvusvahelise õiguse ränk rikkumine ja tõsine oht Euro-Atlandi julgeolekule," lisas ta.

"Ma kutsun Venemaad üles kohe lõpetama sõjalist tegevust ning austama Ukraina suveräänsust ja territoriaalset terviklikkust," ütles peasekretär.

"Me seisame Ukraina inimeste kõrval sel kohutaval ajal. NATO teeb kõik oma võimuses, et kaitsta kõiki liitlasi," lisas ta.

Stoltenbergi sõnul kohtuvad NATO liitlased, et Vene agressiooni arutada.