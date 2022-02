Kunnas: vallutussõja alustamine on sõjakuritegu

Vallutussõja alustamine Ukrainas on sõjakuritegu ning ükskõik, mida Putin enda õigustuseks väidab, on see kõik üks totaalne vale, ütles ERR-ile EKRE saadik ja reservsõjaväelane (kolonelleitnant) Leo Kunnas.

Kunnas rääkis, et Venemaa on hobuseraua kujuliselt ehk Valgevenest Krimmini tunginud üle Ukraina piiri ehk tegemist pole piiratud ulatusega operatsiooniga Ida-Ukrainas, vaid sõjaga selle klassikalisemas mõttes.

"Mis on Venemaa strateegiline eesmärk? Praegusel juhul Ukrainas ei rohkem ega vähem, kui omameelne valitsus pukki panna. Kõik on siiani kulgenud väga klassikalist rada ja meenutab 1939. aastat, kui N Liit Soomele kallale tungis ja kui üritati Soomet süüdlaseks lavastada. Sama kordus Poolas."

Kunnas ütles, et kui Putin tunnustas nn rahvavabariike, oli see mõeldud uinutamiseks, et tegemist saab olema piiratud operatsiooniga. Tegelikult on kogu Ukraina muutunud sõjatsooniks.

"Ukrainal on raske kaitsta kogu oma territooriumi, sest nende vägede raskuskese on olnud Donbassis. Venemaa püüab suuremaid Ukraina väekoondisi ümber piirata. On selge, et Venemaa poolt on see suur ühendoperatsioon, kus kasutatakse õhu-, mere- ja maaväge. Lootus, et Lääne-Ukrainat see ei puudutata, see ei täitunud. Kogu Ukraina on muutunud sõjatsooniks."

Küsimusele, kas tegemist on sõjakuriteoga ning Venemaa president Vladimir Putinit tuleb kohelda kui sõjakurjategijat ja tema koht on Haagi tribunalis, vastas Kunnas, et vallutussõja alustamine iseenesest ongi sõjakuritegu.

"Ükskõik, mida Putin praegu väidab, teda ennast tsiteerides, et ta "denatsifitseerib Ukrainat", siis kõik see on üks suur ja totaalne vale," sõnas Kunnas.

Samas tunnistas Kunnas, et Ukraina on regionaalne suurriik ja tema elanike arv on umbes kolmandik Venemaa elanike arvust. Ehk Ukrainat nii lihtne Venemaal võita ei ole.

"Aga olukord on muutunud ettearvamatuks, ka meie jaoks. Huvitav on nüüd, kuidas Hiina olukorda ära kasutab. Venemaa ja Hiina tegutsevad koosmeeles ehk Ameerika- ja Läänekeskse maailmakorra purustamine on nende peamine soov."

Järgmine relv, mida Venemaa kasutab, on Kunnase hinnangul ilmselt energia.

"Lääs on sunnitud nüüd sanktsioone tugevdama, millele Venemaa vastab energia relvaga. Maakeeles tähendab see, et ta vähendab või lõpetab gaasitarned Euroopasse. Ja kõik see eskaleerub edasi. Olukord on ettearvamatu."

Mida Eesti peaks antud olukorras tegema, seda tasuks Kunnase sõnul vaadata selle pealt, mida Poola tegi.

"Nemad otsustasid, et suurendavad oma kaitseväge praeguselt 160 000 inimeselt 300 000 inimesele. Mida meie peame konkreetselt tegema? Keskmaa õhutõrje, tankiüksuse loomine jne tuleb kõik teha ja väga kiiresti. Mõne aastaga. Tasakaalus eelarvega seda ei tee. Siin tuleb miljardi jagu raha sisse panna. Need on minu ootused mistahes valitsusele ja mistahes peaministrile, kes meil lähiaastatel saavad olema. Nalja enam ei ole."

Milline saab olema NATO reaktsioon ja kas nad võiksid Ukrainas sekkuda, on Kunnase sõnul raske uskuda.

"Kui nad tahavad sekkuda, peavad nad saavutama konsensusliku otsuse. Tundes Lääne-Euroopa liitlasi, siis ma kahtlen selles. Ehkki Ukraina on Euroopa strateegiline võti, sest kui nemad langevad, oleme meie järgmised. Seda on öelnud kaitseminister Laanet ja seda ütlen ka mina," sõnas Kunnas.

Kunnas kommenteeris ka õhtust EKRE tõrvikurongkäiku, mille kohta erakond väljastas teate, et sinna on oodatud vaid sinimustvalged lipud.

"Rääkisin erakonna esimehega ja loomulikult on oodatud ka Ukraina lipud. Ainus lipp, mida oodatud ei ole, on Venemaa oma," sõnas Kunnas.