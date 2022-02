Oidsalu: Venemaal on oma sõjaga kiire

Julgeolekuekspert Meelis Oidsalu ütles "Aktuaalses kaameras", et Venemaal on sõjalise operatsiooniga Ukrainas kiire, sest toetust sõjaks teise slaavi rahvaga ei ole.

"Paistab, et Kreml soovib pead Ukrainalt otsast rebida. Aga see pea on päris kõvasti seal keha küljest kinni. Mingis tähenduslikus osas peab Venemaa suutma näidata, et nad kontrollivad seda olukorda ja kontrollivad rohkem kui see praegune valitsus. Ja tänane päev on ka näidanud, et teatud elutähtsate objektid hõivamisega tahetakse ka lihtsalt halvata linnade kaupa kogu maa, et sellist terrorit igasuguste raketirünnakutega korda saata," kommenteeris Oidsalu.

Seda, kui tugevalt on Urkaina armee suutnud vastu panna, näeb Oidsalu sõnul selgemini reedel. "Siis saame võib-olla üldse aru, mis lahingud on käinud, kõik lahingud ei jõua meediasse," ütles ta.

Oidsalu rääkis, et Putinit aeg selles operatsioonis ei soosi, sest tal ei ole toetust pika ja verise sõja pidamiseks teise slaavi rahvaga. "Tal on kiire tegelikult ja iga päev on arvel," sõnas Oidsalu.

Ukrainlasi oleks aga tema sõnul vaja toetada laskemoonaga.

Oidsalu sõnul on tal raske ette kujutada Venemaa laialdast okupatsiooni Ukrainas. "Ma arvan, et nad ründavad pigem mingeid riigi teenuseid ja viivad elanikkonna lihtsalt sellisesse meeleheitesse, et nad saavad aru, et võib-olla tuleksk müts käes minna nüüd batja käest vabandust paluma," rääkis Oidsalu.