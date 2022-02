Zelenski: meie peamine eesmärk on veresaun lõpetada

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles reede hilisõhtul tehtud videopöördumises, et Ukraina peamine eesmärk on Venemaa algatatud veresauna lõpetamine.

"Meie peamine eesmärk on lõpetada see veresaun. Vaenlase kaotused on väga tõsised - sajad hukkunud sõdurid, kes ületasid meie piiri, meie maal. Kahjuks on kaotusi ka meil. Ukrainlased tõrjuvad kangelaslikult agressiooni," kõneles ta.

Zelenski ütles, et laupäeva öö tuleb väga keeruline. "Vaenlane annab endast kõik. Me peame vastu pidama," sõnas ta.

Presidendi sõnul lähenevad Vene väed Kiievile põhjast ja idast ning plaanivad lähitundidel Kiievile pealetungi.

"Täna öösel kasutab vaenlane kõiki võimalikke vahendeid, et meie vastupanu murda. Sel ööl nad ründavad.

"See öö saab olema raskem kui päev. Paljud meie riigi linnad on rünnaku all: Tšernihiv, Sumõ, Harkiv, meie poisid ja tüdrukud Donbassis, linnad lõunas, eriline tähelepanu on Kiievil. Me ei saa pealinna kaotada," ütles president.

"Me peame täna öösel vastu pidama. Ukraina saatus otsustatakse just nüüd," lisas ta.

Zelenski ütles, et lisaks peab Ukraina lahingut diplomaatilisel rindel. Zelenski sõnul on ta rääkinud paljude maailma liidritega ning nõustus vastu võtma rohkem abi. Ta tõi välja, et kõneles USA, Prantsusmaa, Saksamaa ja Hollandi liidritega.

Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Valeri Zalužnõi ütles sotsiaalmeediasse postitatud avalduses, et Ukraina kaitsmise teisel päeval ei suutnud Venemaa oma strateegilisi eesmärke saavutada.

"Ukraina kangelasliku kaitse teine ajastu Venemaa sissetungi vastu on läbi. Tänan iga sõdurit ja kõiki, kes tulid riiki kaitsma," sõnas ta.

Zalušnõi sõnul näitavad Ukraina õhutõrjejõud oma tõelisi sõjalisi oskusi ning hävitavad Venemaa lennukeid ja helikoptereid ning tulistavad alla tiibrakette.

"Vaenlane ei ole saavutanud varem püstitatud strateegilisi eesmärke. Tema jõud nõrgenevad. Me muutume iga tunniga tugevamaks," ütles ta.