Saksamaa toetab SWIFT-i sihitud piiramist Venemaal

Saksamaa teatas, et toetab SWIFT-i piiramist Venemaal sihipärasel ja funktsionaalsel viisil, et sanktsioonid jõuaksid õigete inimesteni.

Venemaa eraldamisel ülemaailmsest maksesüsteemist SWIFT ei saaks Vene pangad teha tehinguid teiste pankadega.

Saksamaa välis- ja majandusministrid teatasid laupäeval, et riik toetab Venemaale "sihipäraste ja funktsionaalsete" piirangute kehtestamist Venemaale SWIFT-süsteemis.

"Me töötame kiirelt selle kallal, kuidas piirata kaasnevat mõju SWIFT-i süsteemist lahtisidumisel nii, et see mõjutaks õigeid inimesi. Me vajame SWIFT-i sihipärast ja funktsionaalset piiramist," ütlesid ministrid ühisavalduses.

Kõik Euroopa Liidu riigid on toetanud põhimõttes Venemaa SWIFT-i süsteemist välja heitmist, kuid arutelu tingimuste üle veel käib, kirjutas Reuters toetudes Prantsusmaa allikatele.