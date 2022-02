ERR USA-s: analüütikute sõnul on sanktsioonidel mõju ka läänele

Venemaa vastased sanktsioonid avaldavad mõju ka lääneriikide majandusele, kuid praegu on kõige tähtsam Vladimir Putin nurka suruda, leiavad USA analüütikud. Samal ajal muretsevad ameeriklased, et Ukrainale saadetud julgeolekuabi jõuab kohale liiga hilja.

Venemaa ligipääsu piiramine pangandussüsteemile SWIFT kasvatab majandusanalüütiku Hagar Chemali sõnul energiahindu kogu maailmas, kuid praegu töötatakse selle nimel, et mõju lääneriikidele oleks võimalikult väike.

"Üritatakse välja töötada loomingulisi sanktsioone, mis võimaldaks Venemaal võib-olla nafta ja gaasi müümisega jätkata, kuid nad ei saaks kasu nende müükide tulust. Selliseid naftasanktsioone kehtestasime Iraanile. Niiviisi üritatakse vältida maailma naftahindade plahvatuslikku kasvu," selgitas Chemali.

"Praegune mõte on lihtsalt pigistada Vladimir Putinit võimalikult palju ja seda peaksid tundma ka tema liitlased ja perekond," ütles CBS-i uudistetoimetaja Ed O'Keefe.

Samuti saadavad ameeriklased Ukrainale 350 miljoni dollari ulatuses julgeolekuabi, mille hulgas on tanki- ja õhutõrjesüsteemid, relvad ja laskemoon. USA kaitseametnikud loodavad, et lisaabiga pole hiljaks jäädud, sest selle kohaletoimetamine võtab mõne päeva aega.

"Praegu on küsimus, kuidas oleks võimalik viia see abi Ukraina võitlejateni, kui piirkonna õhuruumis on tõsine võitlus," ütles ABC uudistetoimetaja Ike Ejiochi.

Samal ajal rõhutavad eksperdid, et Venemaa sanktsioonide ja Ukraina julgeolekuabi suurendamine võib kaasa tuua küberrünnakutelaine USA-s.

"Iga ettevõtte juht USA-s peaks olema valmis. Praegu ei ole tavaline olukord. Teil on veel aega, ressursid selleks on olemas," rääkis küberjulgeoleku ekspert Chris Krebs.

USA-s elavad inimesed on aga tänavatel näidanud tugevat toetust karmimatele sanktsioonidele.

"Keegi ei suuda uskuda, et Putin alustas päriselt sõda, aga ta tegi seda. Ta on täiesti hullumeelne inimene. See on tragöödia Ukrainale ja kõikidele Ukraina inimestele. Kõik ukrainlased on kangelased," ütles USA-s elav venelane Valentina.

"Ma usun, et kogu maailm kuuleb meid ja see on suur abi Ukraina inimestele," sõnas USA-s elav ukrainlane Andrij.