Lääs piirab Venemaa ligipääsu SWIFT-ile, määrab sanktsioonid keskpangale

Ühisavalduse uute meetmete kohta tegid Euroopa Komisjon, Prantsusmaa, Saksamaa, Itaalia, Ühendkuningriik, Kanada ja USA.

SWIFT-ist eraldamine tähendab, et Vene pangad ei saa teha tehinguid teiste pankadega.

Avalduses märgitakse, et SWIFT-ist väljaheitmine tähendab, et mõjutatud pangad ühendatakse lahti rahvusvahelisest finantssüsteemist ning see kahjustab nende ülemaailmset tegutsemist.

Lisaks kavatsevad riigid kehtestada meetmeid, mis takistavad Venemaa keskpangal kasutada oma rahvusvahelisi reserve viisil, mis kahjustab sanktsioonide mõju.