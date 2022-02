Analüütik Kaspar Oja: SWIFT-i keelamine teeb Venemaa olukorra raskeks

"Kui varem arvati, et Venemaa paneb tööle alternatiivsed süsteemid, siis nüüd on selge, et neid käivitada nii lihtne polegi," ütles Oja.

"Piirangud on siiski hetkel piiratud, tervet Venemaad pole SWIFT-ist välja lülitatud. Püütakse piiranguid suunata nii, et see on Putini sõda, mitte Vene inimeste sõda. Aga nagu varasemast teame, siis pangandussanktsioonid mõjutavad inimeste ostujõudu ja kohalikul inimesel on ka raske," rääkis Oja.

Kui rubla ei saa vahetada teiste valuutade vastu, siis pole Oja hinnangul suurt vahet, mis saab rublakursist.

Venemaa sanktsioonide mõjud Läänele, sealhulgas Eestile, on väikesed, kuid mitte olematud. "Kui Venemaa ei saa enam teha rahvusvahelisi tehinguid, siis see mõjutab me võimalust osta kaupasid Venemaalt. Me impordime Venemaalt paljusid kaupasid, aga see rong on juba läinud. Gaasitarned ja puit on olnud piiratud, ka väetiseid ei saa hästi kätte," rääkis Oja.

"Eesti olukorda ei tee SWIFT-i keelamine raskemaks, küll aga teeb seda Venemaale. Gaasi eest maksmine muutub keerulisemaks, aga gaas on Euroopa hoidlates olemas," kinnitas analüütik.