Valge Maja: USA ei plaani naftatootmist suurendada

Valge Maja pressijuht Jen Psaki ütles pühapäeval, et USA peab vähendama nafta sissevedu ja suurendama riigis roheenergia osakaalu. Psaki sõnul ei plaani USA naftatootmist suurendada.

"Peame vähendama oma sõltuvust välismaisest naftast ja naftast üldiselt. Peame otsima teisi viise, kuidas oma riigis energiat saada. Mitmed Euroopa riigid tunnistavad, et peavad vähendama oma sõltuvust Venemaa naftast," ütles Psaki.

Psaki kommentaarid tulevad siis, kui Ukraina sõja tõttu tõuseb nafta hind. Euroopa riigid sõltuvad aga Venemaa naftatarnetest. Seetõttu on piiratud ka sanktsioonid Venemaa energiasektori suhtes.

Joe Bideni administratsioon tahab riigis aga arendada roheenergiat. Pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse on Biden aga üha suurema surve all, et USA naftafirmadel lubataks tootmist suurendada.

"Peame tegema uuendusi ja suurendama naftatootmist. Selline samm aitaks USA-l taastada domineerimise maailmaareenil nafta ja gaasi tarnimisel. Saame nii toetada ka oma partnereid ja liitlasi, et nad ei sõltuks enam sellistest riikidest nagu Venemaa, " ütles vabariiklasest kongressisaadik August Pfluger.