Sanktsioonide mõju on jõudnud Venemaa inimesteni

Venemaal on paanika pankade sularahaautomaatide juures, lennujaamades seisavad inimesed nõutult järjekorras, sest õhuruum on Vene lennukitele suletud.

Need on märgid sellest, et Euroopa Liidu aga ka paljude teiste riikide kehtestatud sanktsioonid on jõudnud tavaliste vene inimesteni.

"Ma olen käinud kolmel viimasel päeval kolmes pangas. Igal pool on järjekorrad ja inimesed räägivadki ainult raha väljavõtmisest," sõnas Jekaterina Moskvast. "Kõik, kes saavad, võtavad dollarid pankadest ja panevad need plekkpurki," ütles Jekaterina.

"Seda näeme selgelt, et see mõju on juba avaldunud. Rubla kurss on kukkunud juba seal ligikaudu 50 protsenti. Eks kauplemine nii börsidel kui ka valuutaturul on peatatud inimesed, nädalavahetustel seisid pikkades järjekordades sularahaautomaatide juures. Kardetakse pangandussüsteemi kokku kukkumist," rääkis LHV analüütik Kristo Aab.

Vene majandust mõjutavate drastilise muutuse tõttu oli Vene Keskpank sunnitud tõstma intressimäära 9,5 protsendilt 20-le, sest inimesed asusid massiliselt rubladest loobuma.

"Ja see on eelkõige selleks, et tagada siis finantssüsteemi stabiilsus, et inimestel oleks motivatsioon rublasid hoida. Sest selge on see, et iga Vene kodanikke, kes täna vähegi aktiivsemalt mõtleb, on mures oma säästude pärast, on mures selle üle, kas tal on võimalik oma sääste kasutada. Selleks, et vältida massilist valuuta konverteerimist ja muuta rubla atraktiivsemaks, tõsteti intressimäärasid," ütles varahaldusettevõtte Avaron investeeringute juht Peter Priisalm.

Londoni börsil noteeritud Sberbanki aktsia kukkus 75 ja Gazpromi oma 45 protsenti.

Praegu välja käidud sanktsioonidest on kõige karmima mõjuga Venemaa keskpanga reservide külmutamine nii Euroopas kui USA-s.

"Nende sanktsioonide mõjud alles avalduvadki pikema aja jooksul, ehk et jah, me näeme seda, et võib-olla kui keskpanga varad külmutatakse, siis on väga kiiresti rubla kursi hind mõjub. Aga teisalt poole pealt, kui me räägime tehnoloogia ja laiemalt kaubavahetuse piiramisest, siis sellel on eelkõige just pikaajalised mõjud. Kus me teame, et jah, lääne ühiskond suudab tegelikult ilma Venemaata kenasti toime tulla. Jah, võib-olla me peame vähema gaasi või energiaga hakkama saama, aga me teame, et Venemaa ühiskond suure tõenäosusega ei suuda väga hästi toime tulla," ütles Eesti Panga asepresident Ülo Kaasik.

Kaasiku hinnangul paisatakse sanktsioonidega Vene majandus oma arengus mitmete aastate võrra tagasi. Täielikku mõju suurust saab hinnata aga tagantjärele.