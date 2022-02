Läti lubab vabatahtlikud Ukrainasse ja keelab veel telekanaleid

Otse Venemaa saatkonna vastas, Riia kongresside maja ees lauldi Ukraina toetuseks. Läti rahvusooperis mängitakse igal õhtul enne etendust Ukraina hümni. Läti muusikud eesotsas tuntud Brainstormiga jätsid ära oma esinemised Venemaal. Läti venemeelsemadki poliitikud on sõja Ukrainas avalikult hukka mõistnud.

Läti seim muutis kiirkorras ja parlamendiväitlusi alustamata rahvusliku julgeoleku seadust ja lisas nende riikide hulka, kelle kaitseväes on erandkorras teenimine lubatud, ka Ukraina.

Läti armees või Kodukaitses teenivail professionaalsetel kaitseväelastel on teistes riikides teenimine jätkuvalt keelatud. Endiselt on keelatud ka Venemaa poolel sõdimine, selle eest on jõus kuni 10-aastane vanglakaristus.

"Praegu on arvel iga tund. Seimi kaitse-, siseasjade ja korruptsioonitõrje komisjon kogunes eile, pühapäeva õhtul erandkorras. Töötasime need seadusemuudatused välja koos justiits-, kaitse- ja siseministeeriumiga," ütles Läti seimi kaitse-, siseasjade ja korruptsioonitõrje komisjoni esimees Juris Rancans.

Kui viimaste aastate jooksul on Läti elektroonilise meedia nõukogu keelanud üle 40 Venemaa teleprogrammi, siis nüüd on neid riigi julgeolekuohule viidates eetrist maha võetud veel, teiste seas ka PBK Eesti ja PBK Leedu.

Lätlaste uuringud näitavad, et osa Venemaa kanalite vaatajaist on nüüd hakanud jälgima lätikeelseid saateid.

"Üleskutse võtta Eestilt ära talle kuuluv Narva linn pole sõnavabadus, vaid selge üleskutse sõjale. Seega ei saa me nende juhtumite puhul mingil juhul rääkida sõnavabaduse piiramisest, sest toime on pandud konkreetsed seaduserikkumised," ütles Läti elektroonilise meedia nõukogu esimees Ivars Abolinš.

Läti on valmis Ukrainast vastu võtma 10 000 sõjapõgenikku ja valitsus on lubanud selleks 35 miljonit eurot. Kuid juba ka ligi 500 ettevõtet on teatanud, et pakuvad töökohti ja muud toetust Ukrainast tulnutele.