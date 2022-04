Läti valitsus hakkab arutama nõukogudeaegse Riia võidumonumendi mahavõtmist

Ministeeriumi raportis öeldakse, et monumendi võib demonteerida, kui Venemaa rikub Lätiga sõlmitud kokkulepet hooldada lätlaste monumente Siberis. Vastava leppe kohaselt peavad mõlemad riigid oma territooriumil asuvaid teise riigiga seotud mälestusmärke korras hoidma, vahendas Läti rahvusringhääling LSM.lv.

Läti justiitsminister Janis Bordans ütles neljapäeval, et kui üks pool ei täida lepingut, siis võib ka Läti, mis hooldab oma riigis rohkem kui sadat Nõukogude armeele pühendatud monumenti ja memoriaali, keelduda Võidupargi monumendi hoidmisest.

Teine võimalik põhjus monumendi mahavõtmiseks oleks, et see sümboliseerib riiki, mis ründab nüüd Ukrainat, sealhulgas ka tsiviilelanikke.

Üheks võimaluseks oleks ka monument teise kohta paigutada

Justiitsministri nõunik Andris Vitols ütles hommikul Läti Raadiole, et seda monumenti ei kasutata mitte niivõrd [hukkunud sõdurite] mälestamiseks, vaid Nõukogude okupatsiooni glorifitseerimiseks.

"Seda õiguslikku argumenti on oluline silmas pidada - see on vastuolus demokraatlike alusväärtustega, rahvusvaheliste lepete ja Läti riigi eksistentsiga," ütles Vitols.

Ta rõhutas, et monument on vastuvõetamatu enamikule Läti elanikest ning aitab kaasa Läti ühiskonna lõhestamisele. Tema hinnangul on Läti mitte ainult õigus, vaid ka kohustus tegutseda selliselt, et monument ei ohustaks Läti arengut.

Riia võidumonumendi teema on taas päevakorda tõusnud seoses 9. maiga, mida paljud peamiselt venekeelsed inimesed tähistavad Nõukogude vägede võidupühana natsliku Saksamaa vastu peetud sõjas ning mida Venemaa praegune juhtkond kasutab ära oma propaganda huvides.

Läti politsei teatas märtsi lõpus, et kohtleb sel aastal kõiki, kes kogunevad Venemaal võidupühana tähistatava 9. mai puhul avalikus ruumis, Vene agressiooni toetajatena.

Lätis on tavapäraselt üks suurimaid rahvakogunemisi 9. mail Riias asuva nõukogudeaegse võidumonumendi juures.

Monument on juba praegu üsna halvas seisukorras ning osaliselt võrkaiaga piiratud.