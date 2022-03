Sõda Ukrainas häirib globaalset laevaliiklust

Laevafirma Maersk teatas teisipäeval, et Moskva-vastaste sanktsioonide tõttu on maailma suurtes sadametes ummikud. Maersk siiski teatas, et jätkab toiduainete vedamist Venemaale.

Laevafirmade juhtide sõnul on praegu kõige tõsisem olukord Mustal merel. Kaubalaevade pihta tulistatakse ja need peetakse kinni. Häireid on aga tunda kaugemalgi ja see suurendab tarnehäireid.

Esmaspäeval keelas Suurbritannia kõikidel Venemaa laevadel oma sadamatesse sisenemise. Belgia, Hollandi ja Saksamaa teatasid, et Venemaale suunatud konteinerlaevad peatatakse ja need kontrollitakse üle, vahendas The Wall Street Journal.

Asjaga kursis inimesed ütlesid ajalehele The Wall Street Journal, et Euroopa Liit (EL) kaalub Venemaa laevade sisenemise oma sadamatesse blokeerida.

"Kõik need sõlmpunktid Põhja-Euroopas on juba pandeemia tõttu ülekoormatud. Iga pisiasi, mis kaubavooge pidurdab, süvendab probleeme veelgi," ütles Maerski logistikateenuste juht Vincent Clerc.

Laevaliiklus Mustal merel on ajutiselt peatatud. Tegemist on olulise nafta-ja toiduainete liiklussõlmega.

"Keegi ei näinud seda tulemas. Sellepärast on paljud laevad sadamates kinni," ütles laevafirma Stark Shipping LLC asejuht Slava Sorochan.

Lääneriikide valitsused suunavad nüüd laevu ümber. Prantsusmaa arestis nädalavahetusel La Manche'i väinas Venemaale suunduva kaubalaeva. Prantsuse võimud kontrollisid, kas see laev kuulub EL-i sanktsioonide nimekirja.