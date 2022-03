Odessa lähedal läks põhja Eesti firmale kuuluv kaubalaev

Helt kuulub Eesti firmale Vista Shipping Agency AS. Helt sõidab Panama lipu all.

ERR pöördus Helti uppumise pärast ka Eesti välisministeeriumi poole.

"Ukrainas Odessa lähistel juhtus õnnetus Eesti ettevõttele kuuluva, ent Panama lipu all sõitva kaubalaevaga. Juhtumi asjaolud on endiselt segased ning pole täpselt teada, mis uppumise põhjustas. Laevameeskonna kuuest liikmest on neli kadunud. Laevameeskonna liikmete seas ei olnud Eesti kodanikke," vastas välisministeerium.

"Laev on uppunud. Kaks meeskonnaliiget viibivad merel päästealusel. Ülejäänud neli meeskonnaliiget on kadunud. Ma ei tea, kus nad praegu on, " ütles Vista Shipping Agency tegevdirektor Igor Ilves.

Odessa lähedal toimuvad Ukraina ja Vene vägede vahel ägedad lahingud.

Ukraina võimud teatasid teisipäeval, et Helti vallutasid Venemaa mereväelased. Seejärel kasutas Venemaa merevägi laeva kaitsekilbina.

Neljapäeval teatasid Ukraina allikad, et laev on uppumas. Meeskond põgenes päästepaatidega.

Odessa on Ukraina tähtsaim sadamalinn ja üks peamisi Venemaa sihtmärke.