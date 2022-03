Putin käskis hakata Vene gaasi rublade eest müüma

"Nii USA kui ka Euroopa Liit on põhimõtteliselt oma kohustused Venemaa ees täitmata jätnud. Ja nüüd teab maailmas igaüks, et dollarites või eurodes võetud kohustusi ei pruugita täita," rääkis Putin valitsuse istungil.

"On ilmne, et sellega seoses on meie kaupade tarnimine EL-i ja USA-sse ning nende eest dollarite, eurode või muu valuuta saamine mõttetu. Seetõttu otsustasin viia kõige lühema aja jooksul maksed meie maagaasi tarnimise eest ebasõbralikesse riikidesse (Venemaa suhtes sanktsioone kehtestanud lääneriikidele - toim.) üle Vene rubladele," rääkis Putin.

President käskis valitsusel ja keskpangal luua nädala jooksul süsteem, mis võimaldaks gaasi ostjatel omandada Vene siseturult rublasid.

Putin lisas, et Venemaa jätkab gaasitarneid vastavalt lepingutes sätestatud mahtudele ja hinnale ning muutub ainult tarnete eest tasumise valuuta.

Putini otsuse järel tõusis Vene rubla kurss Moskva valuutabörsil - esimest korda alates 3. märtsist käis ühe dollar hind alla 100 rubla, euro kurss langes ligi kolme rubla võrra, teatas ajaleht Kommersant.

Lääneriigid on kehtestanud Venemaale Ukraina ründamise eest laiaulatuslikud sanktsioonid, mille üks osa on ka Venemaa välisvaluuta varude külmutamine, mida on lääne pankades umbes 300 miljardi dollari ulatuses.