Euroopa Parlament nõuab Vene gaasi ja nafta impordi piiramist

Euroopa Parlament nõuab oma resolutsiooniga muu hulgas, et Ukrainale saaks lõpuks antud Euroopa Liidu kandidaatriigi staatus ning et Vene gaasi ja nafta importi Euroopa Liitu tuleb piirata.

Teisipäeval vastu võetud resolutsioonis mõistis parlament karmilt ja ühemõtteliselt hukka Venemaa ebaseadusliku sissetungi Ukrainasse ja nõudis, et Kreml lõpetaks koheselt igasuguse sõjategevuse. Samuti mõistis parlament hukka Valgevene diktaatori Aleksandr Lukašenko rolli selles rünnakus.

Parlament nõudis ka karmimate sanktsioonide kehtestamist Venemaal.

"Piiranguid tuleb veelgi karmistada, et Venemaa majandust ja tööstust strateegiliselt nõrgestada. Eelkõige tuleb piirata Venemaa kõige olulisemate ekspordikaupade, sealhulgas nafta ja gaasi importi. EL-i uued investeeringud Venemaale ja Venemaa uued investeeringud EL-i tuleb keelata. Kõik Venemaa pangad peavad jääma välja Euroopa finantssüsteemist ja riik tuleb heita välja SWIFT-süsteemist," teatas parlament.

SWIFT-süsteemist tuleks välja heita ka Valgevene, mis on otseselt toetanud Venemaa sissetungi Ukrainasse, lisati resolutsioonis.

Resolutsioonis märgiti, et Euroopa Liidu institutsioonid peavad töötama selle nimel, et anda Ukrainale EL-i kandidaatriigi staatus. Samal ajal peab EL jätkama Ukraina integreerimist EL-i siseturuga vastavalt Euroopa Liidu-Ukraina assotsieerimislepingule, lisas parlament.

Lisaks kutsus parlament liikmesriike üles kiirendama kaitserelvade tarnimist Ukrainale kooskõlas ÜRO põhikirja artikliga 51, mis lubab nii individuaalset kui ka kollektiivset enesekaitset. Samuti pooldab parlament ELi ja Ukraina luurekoostöö tihendamist.

Resolutsioonis märgiti, et Venemaa ja Valgevene suurkorruptsiooniga seotud isikute ning oligarhide ja mõlema riigi juhtkonnale lähedal seisvate ametnike suhtes tuleb kiiresti kehtestada tõhusad sanktsioonid.

Lisaks nõuab parlament, et liikmes- ja liitlasriigid, mis on pakkunud investeeringute eest vastutasuks kodakondsust või elamislube (niinimetatud kuldseid viisasid), vaataksid üle kõik sel viisil kodakondsuse või elamisloa saanud isikud ning tühistaksid Venemaa varakate üksikisikute ja nende perekonnaliikmete kohta tehtud otsused, kui nad on seotud sanktsioneeritud üksikisikute ja ettevõtetega.

Parlament märkis ka, et Venemaa retoorika, mis vihjab massihävitusrelvade kasutamise võimalusele, on lubamatu, märgiti resolutsioonis ning hoiatati Venemaad konflikti tuumaähvardusega teravdamise eest.