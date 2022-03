Keskerakond soovib taas kütuseaktsiisi langetada, Reformierakond on vastu

Bensiini- ja diislihinnad teevad uusi rekordeid ja Keskerakond loodab aktsiisi alandamise valitsuses taas päevakorda tuua. Reformierakond seevastu leiab, et olukord on muutunud ja aktsiisist saadavat tulu on riigikassasse hädasti vaja.

Reedel oli enamikus tanklates bensiin 95 hinnaks 1,799 eurot, mis on jälle uus rekord Eestis.

"Asjaolu, et kõik üritavad lahti saada Vene naftast ja Vene bensiinist ja diislikütusest, mida Venemaa Euroopasse ekspordib, siis paratamatult alternatiivsete tarnijate kasutamine viib hinda üles, sest pakkumist on vähem kui nõudlust ja nõudlus on väga järsult tekkinud," lausus Circle K mootorikütuste müügidirektor Raimo Vahtrik.

Vahtriku sõnul on kiire hinnatõus vabariigi aastapäevast alates pisut aeglustunud, kuid rõõmustada selle üle ei saa.

"Stsenaarium, mida me kellelegi ei soovi, et meil tanklas hakkaks bensiin ja diislikütus maksma kaks eurot, siis selleks peavad maailmaturu hinnad tõusma veel umbes 20 protsenti," märkis Vahtrik.

Juba eelmisel aastal tahtis Keskerakond kütuseaktsiisi alandada. Tänavu on nende kõnelustega plaanis edasi minna.

"Homne päev need hinnad on juba teistes teenustes ja kaupades ja seetõttu on mõistlik seda koalitsioonis arutada, et ka Eesti oleks konkurentsivõimeline oma kütusehinnaga. Mitte et tankimine liigub ära meie lähiriikidesse, Lätti, Leetu," ütles Keskerakonna esimees Jüri Ratas.

Ka Reformierakond oli aasta lõpus valmis kõnelustega edasi minema. Rahanduskomisjoni liikme Jürgen Ligi sõnul on olukord aga muutunud ja riigikassasse on aktsiisist laekuvat raha hädasti vaja.

"Tervikuna on meil eelarves sajad miljonid puudu, sajad miljonid. Ja ka energia subsideerimine on praegu aastas sadade miljonite ulatuses. Seal on probleem. Tegelikult oleks seda raha vaja riigikaitsesse, haridusse, energiainvesteeringutesse," lausus Ligi.

Ligi ütles, et tema kindlasti kütuseaktsiisi alandamist ei toeta. "Ma hääletan vastu sellele. See on meeletult kallis ja meeletult ebaefektiivne ja see ei lahenda probleemi;" ütles ta.

Jüri Ratas loodab aktsiisi langetamist arutada järgmisel nädalal.