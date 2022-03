Pentus-Rosimannus kütuseaktsiisi alandamisest: hinnale oleks mõju kuus senti

Kuivõrd julgeolekuolukord nõuab täiendavat raha ning selle mõju riigieelarvele on suur, siis peab praegu iga ettepanekut mõni maks korjamata jätta kaaluma väga-väga ettevaatlikult, ütles Pentus-Rosimannus.

"Oleme vaadanud, et kui me praeguse seisuga vähendaksime kogutavat (aktsiisi)summat selle võrra, mis laekub rohkem käibemaksust, siis see mõju oleks kuus senti. Mitte 60, vaid kuus senti. (Kütuse)liitri hinnale ei oleks selle mõju märkimisväärne, küll aga jääks selle tulemusena riigieelarvesse laekumata umbes 30 miljonit eurot, mis oleks oluline raha, mis kulutuste katteks jääks kokku kogumata," lausus rahandusminister.

Pentus-Rosimannus lisas, et kui olukord sellisena püsib ja hinnad jäävad kõrgele, ei saa välistada ka riigipoolset sekkumist, kuid pigem ollakse ettevaatlikud.

"Aktsiis laekumist ei mõjuta kütuse hind ja praegu näeme olukorda, kus kõrge hind laekumust 10, 13, 15 miljonit vähendab, kuna inimesed tarbivad kütust vähem. Aktsiisi juba laekub vähem," lausus Pentus-Rosimannus.

Majandusminister Taavi Aas ütles kolmapäeval ERR-ile, et energiahindade järsu tõusu tasandamiseks on Keskerakond valitsuses tegemas ettepanekut katta autokütuse käibemaksu ülelaekumise arvelt kütuseaktsiiside alandamisega tekkiv puudujääk.