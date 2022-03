Ukrainlannadele mõeldud tuhanded tulbid jõuavad hoopis Eestisse

Tänavu 8. märtsiks ukrainlannade rõõmustamiseks tellitud tulbid hakkavad kaunistama hoopis Eesti kodusid, sest sõjajalust Eestisse maapakku tulnud Hristina Didukil on valida, kas lasta tuhandetele õitel närbuda või neile siin kinkijad leida.

Kui tavaliselt müüakse Eesti poodides kas kohalikest või Hollandi aiandist pärit tulpe, siis need lilled on pärit Poolast ja õigupoolest oleks pidanud need oma naistele kinkima kas Kiievi või Odessa mehed.

Kui 24. veebruari öösel algas sõda, oli ukrainlanna Kristina Didukh Poolas naistepäevaks tellitud tulpe valimas. Üks koorem 8. märtsiks mõeldud lilli oli mõne päeva eest juba Ukrainasse jõudnud, tema teist tellimust pandi Poola aiandis kokku, ainult saata polnud seda enam kuhugi.

"Tootja tuli meile vastu ja müüs juba pakitud lilled maha ja asendas need uutega, et meil oleks vähemalt kaks nädalat aega midagi välja mõelda," ütles Flowers for Ukraine korraldaja Khrystyna Didukh.

Nii saadetakse ukrainlannadele mõeldud tuhanded tulbid järk-järgult Eestisse. Tema Eesti tuttavad hoiatasid, et nii väiksel turul, kus on nii palju lillemüüjaid, on ostjate leidmine pea võimatu. Appi tuli sotsiaalmeediasse tehtud postitus, mis hakkas liikuma Eestis elavate välismaalaste seas.

Krystyna loodab, et nii mõnigi tulbikimp ostetakse just neile, kellele need algselt mõeldud olid. Tema kaasmaalastele.

"Kui inimesele, kes pidi kodumaalt lahkuma, sõja eest põgenema, tuuakse kimp lilli, ma usun, et ta kasvõi natukene näeb, et on olemas teistsugune elu, et tasub elada;" ütles Didukh.