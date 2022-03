Biden ja Niinistö: USA ja Soome suurendavad kaitsekoostööd

Kohtumise peateema oli Venemaa rünnak Ukrainale, mis presidentide hinnangul muudab kogu Euroopa, sealhulgas Soome, julgeolekuolukorda, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Nõustume, et see ei ole ainult rünnak Ukrainale, vaid ka Euroopa julgeolekule ja maailma rahule ja stabiilsusele. Soome on USA oluline partner. Samuti tähtis julgeoleku ja NATO partner, eriti seoses Läänemere piirkonna tugevuse ja julgeolekuga," ütles USA president Joe Biden.

Kohtumise järel ütles Soome president Sauli Niinistö, et kahe riigi kaitsekoostööd kavatsetakse suurendada. See tähendaks Soomele pigem olulisi ja kindlaid kaitsesamme, kui NATO liikmesust. Samas oli Biden üle korranud alliansi avatud uste poliitikat. Hiljutise küsitluse järgi toetab NATO-ga liitumist 53 protsenti soomlastest.

"Me tõepoolest elame keerulistel aegadel. Tahan tänada USA presidenti juhtrolli võtmise eest. Me vajame seda praegu. Meie mõtted on loomulikult Ukraina inimestel, kes võitlevad vapralt oma riigi eest, ja anname endast parima, et neid aidata," ütles Sauli Niinistö.

Niinistö ei usu, et Venemaa kuidagi Soome ja USA tihedamale kaitsekoostööle reageeriks.