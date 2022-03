Vene delegatsioon sõitis Valgevenesse uueks läbirääkimiste vooruks

"Läbirääkimiste alguseks on planeeritud kl 15 Moskva aja järgi (14 Eesti aja järgi – toim), aga aeg võib muutuda, kuna Ukraina delegatsioonil on logistikaga probleeme," ütles kohtumist organiseeriv Valgevene politoloog Juri Voskresenski Interfaxile.

"Läbirääkimised peetakse Belovežkaja Puštšas jahimeeste majas, kus toimus ka kõneluste eelmine voor," lisas Voskresenski.

Ukraina presidendi nõuniku Mõhhailo Podoljaki sõnul algavad läbirääkimised aga kell 16.

Negotiations with the Russian Federation. Third round. Beginning at 16.00 Kyiv time. Delegation unchanged... pic.twitter.com/ycfT9LT0tc