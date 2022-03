Loomapargi perenaine: äreval ajal vajavad lapsed ja loomad helgeid üritusi

Kuigi heateo päeva korraldajad olid rahva huviga arvestanud, tuli neilegi üllatusena, et juba esimese tunniga tuli kohale umbes pool tuhat inimest. Loomapargi asukad on inimhulkadega harjunud.

"Kui on näha, et loomad muretsevad, siis me paneme nad hoonesse. Aga meie loomad on juba harjunud, et siin palju rahvast käib," sõnas Päite loomapargi perenaine Ksenia Klotškova.



Korraldajate sõnul on selliseid üritusi vaja just lastele ja loomadele, kes tunnetavad õhus nende jaoks arusaamatut ärevust. "Meie loomad, meie lapsed ei saa üldse aru, mis praegu toimub. Just nende jaoks peame hea tuju ja heateo päevi rohkem tegema," ütles Klotškova.



Peamiselt oligi heateo päevale tuldud peredega. "Poisile meeldisid ponid ja hobused, et neid toita sai. Tüdruk ja abikaasa käisid koeri vaatamas. Jah, kõik on tore," ütles Tanel Loide.



Rahvas oli rahul, et keerulisel ajal tehakse üritusi, mis argimõtteid leevendada aitavad. "Tore, et kõik on rahvale avatud. Palju on loomi: hobuseid, tean, et siin on palju kodutuid koeri, aga ka kasse. Hästi mõnus üritus," rääkis Jekaterina Judina.

Päite loomapargis saab peavarju sadakond mets- ja kodulooma.