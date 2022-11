Martin Repinski endisest kitsefarmist võib saada loomade varjupaik

Pikka aega laienemisplaane pidanud Päite loomade varjupaik on leidnud sobivad ruumid. Aasta lõpuks loodetakse heade inimeste abiga saada kokku vajalik summa, et ruumid ära osta.

Ida-Virumaal Toila vallas Päite külas 11 aastat tegutsenud loomapargi ja loomade varjupaiga omanikud on unistanud varjupaigale sobivatest ruumidest juba mitu aastat. Uue maja ehitamine käib paljuski vabatahtlikkuse alusel toimetavale loomapargile üle jõu, kuid nende õnneks pandi Päite läheduses Konju külas müüki loomade varjupaigaks ja rehabilitatsioonikeskuseks sobiv laudakompleks.

"Loomapark on meil olemas, aga varjupaiga jaoks on meil praegu vähe ruumi, sest loomi tuleb kogu aeg juurde. Näiteks praegu on meil 21 koera, 35 kassi, 28 hobust ja talvel pole ruumi, kuhu neid panna. Ja nüüd tuli võimalus välja osta ideaalne hoone," ütles Päite loomapargi perenaine Ksenia Klotškova.

Kunagi riigikogulase Martin Repinski kitsefarmina kuulsust kogunud kompleksi praegune omanik on loomapargile rajatise ostuks puudujääva 50 000 euro kokkusaamiseks andnud aega aasta lõpuni.

"Meil on nii vähe aega, aga ma loodan, et kõik töötab ilusti ja meie unistus täitub. Paljud inimesed toetavad meid ja paljud inimesed kirjutavad, et me oleme nii tublid, et hoiame kokku ja siis läheb kõik hästi, ning seepärast ma usungi, et kõik läheb hästi," sõnas Klotškova.

Rohkem infot Päite loomapargi plaanide kohta saab nende Facebooki lehelt.