Briti erukindral: NATO satub varem või hiljem Venemaaga vastakuti

"Ma olin varem selle vastu, et NATO Ukraina kohal lennukeelutsooni kehtestaks, uskudes, et see pingestab konflikti veelgi. Aga [Vene president Vladimir] Putin paistab jäärapäiselt soovivat eskaleerumist. Seega on küsimus, kas NATO hakkab temaga võitlema nüüd või hiljem?" rääkis Deverell väljaandele The Times.

Kuni 2019. aastani Briti sõjaväeluuret, küber- ja eriüksusi juhtinud kindral ütles, et lennukeelutsooni kehtestamine saaks toimuda ainult siis, kui lääneriigid oleksid valmis seda toetama ka maavägedega. Ilmselt vastaks Putin sellele ähvardusega kasutada tuumarelva, aga varasem loogika on näidanud, et sellistel ähvardustel puudub tähendus, märkis Deverell oma hilisemates kommentaarides.

"Mida iganes ta meile võib teha, suudame me ka temale vastu teha," rõhutas ta.

Venemaa on oma sõjas Ukraina vastu asunud intensiivselt pommitama elurajoone, põhjustades tsiviilelanike massilist hukkumist. Ukraina juhtkonna hinnangul saaks seda peatada lennukeelutsooni kehtestamisega, kuid NATO on selle seni välistanud, väites, et see viiks alliansi otseselt konflikti Venemaaga, kuna peaks lennukeelutsooni tagamiseks asuma Vene lennukeid alla tulistama ning ründama ka Venemaa enda maa peal paiknevaid õhutõrjerelvi.

Samas leiavad mõned Brit poliitikud, et pärast seda, kui Putin on Ukraina alistanud, võtab ta nagunii sihikule järgmised riigid nagu näiteks Baltimaad, põhjustades sellega NATO ja Venemaa sõjalise vastasseisu.