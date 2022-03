Kiik piirangutest: vara on veel öelda, mis hakkab toimuma suvel

Maskide langemiseni läheb veel aega, aga kinno ja teatrisse pääsevad nüüd kõik need, kes sügisest alates seda teha ei ole saanud.

"Me jõuame nädalavahetusel, hiljemalt uue nädala alguses olukorrani, kus valitsus saab teha telefoniistungi ning kaotada ära siseriikliku Covid-tõendi nõude ja kellaajalise piirangu," ütles tervise- ja tööminister Tanel Kiik.

Apollo tegevjuhi Kadri Ärmi sõnul on piirangute leevendamist pikalt oodatud, sest need on äri tugevalt pärssinud. Ärmi kinnitusel püüdsid nad sügisel valitsusele ka selgitada, et kinod ei ole nakkusohtlikud, kuna on suured ja hästi ventileeritud.

"Olukord muutus ajas piisavalt kiiresti ja ilmselt teatud valdkondi võeti mõistetavalt ühesena. (Aga) ilmselt kõik nõustuvad, et kino ja teatrisaali vahel on suur vahe – kui ühte mahub üle 400 inimese ja nad on hajutatud ja teises on nii populaarne etendus, et kõik istuvad üksteise kõrval. Need on täiesti erinevad keskkonnad," lausus Ärm.

Päris piirangutevabaks Eesti siiski ei saa, sest kehtima jääb maskikandmise nõue siseruumides ja piirangud osalejate arvule, aga ka eneseisolatsiooninõuded vaktsineerimata lähikontaktsetele ning koroonaga nakatunutele.

Kui mitmes riigis on juba koroonapassist loobutud, siis reisimiseks läheb seda edaspidi vaja.

"Koroonapass loodigi selleks, et inimesed saaksid liikuda ühest Euroopa Liidu riigist teise, see jääb kindlasti alles, riigipead on hiljuti seda arutanud," ütles Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht Vivian Loonela.

Kiige sõnul on täna veel vara öelda, millised tingimused kehtivad suvel.

"Ma pean tõenäoliseks, et kindlasti tuleb leevendusi, teatud riigid jätavad rangemad reeglid jõusse. Võib juhtuda, et tulevad hoopis uued viirusetüved, tekivad täiendavad piirangud," märkis Kiik.

Euroopas on kokku lepitud, et läbipõdemise puhul aktsepteeritakse lisaks PCR-testile ka meediku tehtud kiirtesti. Kiirtesti tulemuse põhjal läbipõdemistõendi loomise võimalus tekib märtsi alguses. Vaktsineerimistõend kehtib üheksa kuud ja läbipõdemistõend kuus kuud. Viimase kehtivusaega ei ole kavas pikendada.

"Tegelikult on vastupidiseid ettepanekuid, on neid, kes ütlevad, et see tõend ei peakski nii kaua kehtima, kuna me näeme, et varasema tüve läbipõdemine ei anna kaitset uue nakatumise vastu," ütles Kiik.