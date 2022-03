Kliendid on restoranides ja spordisaalides tagasi

Vaktsineerimispassi nõude kaotamisest on möödas kaks nädalat. Nii söögikohtades kui ka spordisaalides käib kliente varasemast rohkem, kuid raske on hinnata, kui palju on sellele kaasa aidanud vaktsineerimistõendi kaotamine ja kui palju tasapisi jõudu koguv kevad.

Spordiklubi Reval Sport jõusaalis oli pärastlõunasel ajal rahvast päris palju ning klubi spordijuhi Margit Saidla kinnitusel käib kliente 30 protsenti rohkem kui kuu aega tagasi.

"Kindlasti ei ole see seotud 100 protsenti ainult tõendite kaotamisega. Märts on alati olnud klubis selline kuu, kus rahvas tuleb saalidesse tagasi, sest suvi algab ju kolme kuu pärast," rääkis Saidla.

Pärast kaht koroonapiirangute aastat on mitmed vahepeal eemale jäänud kliendid hakanud tagasi tulema.

"Tagasi on just tulnud vanu kliente, kelle lepingud on olnud pausil või lõpetatud. Ka need on jõudnud teega tagasi meie juurde," ütles Saidla.

Ka restoranisaalis on märgata elavnemist, kuid jälle ei tea, kas tänada tuleb rohkem koroonatõendi minekut või kevade tulekut.

"Iga kevad on alati pannud kliendid liikuma ja tänavu sattus ta täpselt sellesse aega, kus ilmad läksid paremaks. Liikumist oli ja oli ka samal ajal restoranide nädal, mis tõstis külastajate arvu. Aga samas, üks piirang läks maha ja tuli teine veel suurem müra - see, mis Ukrainas toimub. Nii et keeruline on täpselt hinnata seda olukorda," selgitas Siigur Restoranide Grupi peakokk Tõnis Siigur.

Kevad ja suvi on restoraniäris kõrgaeg ja seda tuleb nüüd maksimaalselt ära kasutada.

"Viimased pool aastat on räsinud meie sektorit väga tugevalt. Seda tuleb suvega siluda. Kellel on võlad, siis need ära maksta ja püüda selles olukorras hakkama saada. Tööjõu kaotus on olnud päris märkimisväärne meie sektoris, nii et võib-olla see on selle aasta kõige suurem väljakutse," tõdes Siigur.

Tööjõudu loodetakse Siiguri sõnul leida nii endiste töötajate kui ka sõjapõgenike seast.