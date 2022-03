Poola tahab anda kõik oma MIG-29 hävitajad USA-le Ukrainale loovutamiseks

Poola on valmis kohe andma üle kõik talle kuuluvad MIG-29 hävituslennukid USA-le, et need saaks üle anda Ukraina õhujõududele, teatas Poola valitsus teisipäeval.

Poola valitsus teatas, et pärast läbirääkimisi presidendi ja valitsuse vahel otsustati anda MIG-id esimesel võimalusel tasuta USA-le ning transportida need Ramsteini õhubaasi Saksamaal.

"Samas soovib Poola, et USA annaks meile kasutatud lennukid, millel oleks samalaadne opereerimisvõimekus," seisis valitsuse avalduses.

Poola kutsus üles ka teisi NATO liitlasi, kellel on MIG-29 hävitajad, käituma samamoodi.

Poola otsus tuli pärast nädalaid kestnud läbirääkimisi Suurbritannia peaministri Boris Johnsoniga, kirjutas The Guardian. Poola oli varem hävitajate Ukrainale loovutamise vastu, sest kardeti Venemaa reaktsiooni. Suurbritannia kaitseminister Ben Wallace on varem öelnud, et just Poola on see riik, keda "tagasilöök" Venemaa poolt võib tabada.

Poola soovis hävitajate loovutamiseks NATO riikide toetust ning lubadust, et USA-lt saadakse asemele F-16 hävitajad, kirjutas The Guardian.

Poola peaminister Mateusz Morawiecki kohtus Johnsoniga teisipäeval Londonis, koos temaga olid Suurbritannia pealinnas ka Slovakkia, Tšehhi ja Ungari peaminister.

USA kaitseministeerium kõhkleb

USA kaitseministeeriumi hinnangul pole Poola plaan vastuvõetav. Pentagoni pressiesindaja John Kirby sõnul ei näe USA lennukite vahetuseks sisulist põhjendust.

"Me jätkame Poola ja meie teiste NATO liitlastega konsulteerimist sel teemal ja selle logistiliste väljakutsete küsimuses, kuid me ei usu, et Poola ettepanek on vastuvõetav," ütles Pentagoni pressiesindaja John Kirby.

USA kaitseministeeriumi hinnangul tõstataks nende hävituslennukite lendamine Ukraina õhuruumi tõsiseid murekohti kogu NATO jaoks.