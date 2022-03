Lavrov: lääs käitub ohtlikult

Lääs on tekitanud regioonis ohu, mis jääb kehtima aastateks, ütles Lavrov pressikonverentsil.

Vene välisminister hoiatas ka riike, mis on saatnud Ukrainale relvi ning kust on läinud Ukrainasse vabatahtlikke võitlejaid. Need maad peavad mõistma sellega kaasnevat ohtu, ütles Lavrov.

Lavrovi sõnul näitab lääneriikide reaktsioon sõjale Ukrainas seda, kui ohustatud Venemaa on – kuni selleni välja, et ohus võib olla Venemaa eksistents.

Lavrovi sõnul ta siiski ei usu, et Venemaa ja lääne vastasseis Ukraina üle võib jõuda välja tuumasõjani.

"Ma ei taha uskuda ja ma ei usu, et tuumasõda võiks alata," rääkis ta.

Lavrov lükkas tagasi ka väited Venemaa võimalikust rünnakust Balti riikidele, öeldes, et see on vana petulugu.

Vene välisministri väitel ignoreerisid lääneriigid repressioone venekeelsete elanike ja vene kultuuri vastu Ukrainas.

"Me soovime sõbralikku ja demilitariseeritud Ukrainat, mis ei ohustaks Moskvat ega vene kultuuri," ütles Lavrov.

Viidates Venemaale Ukraina ründamise eest kehtestatud sanktsioonidele, ütles Lavrov, et Moskva ei taha enam kunagi sõltuda lääneriikidest või lääne ettevõtetest.

Välisministri kinnitusel ei ole Venemaa kunagi kasutanud oma gaasi- ja naftatarneid relvana. Lavrov lisas, et Moskva leiab alati turu oma energiakandjate eksportimiseks.

Küsimusele Vene vägede piiramisrõngas oleva Mariupoli sünnitushaigla tulistamisest, milles Ukraina teatel hukkus kolm inimest, neist üks laps ning sai haavata 17 inimest, vastas Lavrov, et seal ei olnud enam ammu naisi ega lapsi, vaid hoone olevat hõivanud relvastatud radikaalid.