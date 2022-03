USA kavatseb anda Ukrainale õhutõrjesüsteeme ja muid relvi

USA ametnikud ütlesid reedel, et Bideni administratsioon teeb koostööd Euroopa liitlastega, et kiirendada keerukamate õhutõrjesüsteemide ja muu relvastuse jõudmist Ukrainasse, kirjutas Washington Post laupäeval.

Ajalehe teatel toimusid arutelud enne kaitseminister Lloyd Austini järgmise nädala reisi NATO liitlaste juurde Brüsselis ja Slovakkias. Need riigid on koos Poola ja Rumeeniaga näidanud valmisolekut anda sõjalist abi oma naabrile Ukrainale. Slovakkial on ka ukrainlastele tuttav maa-õhk raketisüsteem S-300, mida kasutatakse vaenlase lennukite alla tulistamiseks.

Pentagoni pressiesindaja John Kirby ütles ajakirjanikele, et USA on pühendunud Ukraina relvastamisele "varustusega, mida teame, et ukrainlased vajavad ja mida nad oskavad kasutada". Ta keeldus täpsustamast, mis tüüpi relvi järgmine saadetis sisaldab.

"Osa relvadest, mida pakume, tuleb meilt, teisi meil endil pole, kuid teame, et neid on meie liitlastel," sõnas Kirby.

President Bideni administratsiooni ähvardab meelepaha selle nädala alguses tehtud otsuse pärast keelduda Poola ettepanekust saata Ukrainasse hävitajaid MiG-29. Washington kartis, et Venemaa peab seda sammu USA provokatsiooniks, ja ütles, et Varssavi pakkumine ei ole "teostatav".