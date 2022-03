Zelenski möönis, et Ukraina ei liitu NATO-ga ilmselt niipea

Teisipäeval Ühendkuningriigi juhitud ühendekspeditsiooniväe juhtidele tehtud videopöördumises näis Zelenski nihkuvat kaugemale sellest, mida kuni viimase ajani peeti Ukraina üheks peamiseks ambitsiooniks, kirjutab CNN.

"Me oleme aastaid kuulnud, kuidas uks (NATO liikmesuseks) on väidetavalt avatud, aga nüüd me kuuleme, et ei saa liituda. Ja see on tõsi ja seda tuleb tunnistada," ütles ta.

"Mul on hea meel, et meie inimesed on hakanud seda mõistma ning toetuvad iseendale ja meie partneritele, kes meid abistavad," lisas president.

Ukraina soov liituda NATO-ga ja tema staatus NATO partnerina, mida peetakse sammuks teel täisliikmeks saamise poole, oli just üks põhjusi, mille Venemaa president Vladimir Putin tõi sõja algatamiseks.

USA välisministri Antony Blinkeni hinnangul peegeldab Zelenski sõnum, et Ukraina niipea NATO-ga ei liitu, reaalsust.

"Ma ei arva, et see on loobumine. Ma arvan, et esiteks peegeldab see reaalsust, et isegi enne Venemaa agressiooni ei oleks Ukraina kohe homme NATO-sse saanud. Seda enam me näeme, et Putini sõnum selle kohta, et tema murekoht Ukraina ümber on seotud NATO-ga liitumisega, on vale," rääkis Blinken.

USA ministri sõnul on Putin näidanud, et sõda on Ukraina iseseisva olemasolu eitamine.

Blinken nimetas USA toetust Ukrainale erakordseks ning tema sõnul see jätkub, et tagada Ukrainale vahendid enda kaitsmiseks.