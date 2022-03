Metlev: siinsed venelased võtavad Ukraina põgenikud vastu mõistvalt

Eesti Mälu instituudi juhatuse liige Sergei Metlev ütleb, et Ukraina vastu suunatud Venemaa propaganda on mõjutanud ka eesti muukeelseid elanikke.

Samas arvab ta, et suuri vastuolusid Eestisse saabunud ukrainlaste ja siin elava venekeelse kogukonna vahel ei tule ja põgenikesse suhtutakse mõistvalt, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Viimaste aastate tugev propaganda, mis on Ukraina vastu sihitud - need on lihtsalt tulemused. Samas ei tähenda automaatselt, et ukrainlasi ootavad siin suured tülid venekeelsete inimestega," ütles Metlev.

"Tegelikult neid teateid hetke seisuga peaaegu ei ole, kuigi Eestis on põhimõtteliselt 10 000 põgenikku. Tuleb tähele panna seda, et tegemist on laste ja naistega väga väikese erandiga. Need inimesed ütlevad siiralt, et nad tegelikult tahavad tagasi koju ja nad ju ei tahtnud siia tulla, vaid selles on süüdi Putini Venemaa alustatud sõda," rääkis Metlev.