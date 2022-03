Ukraina põgenike abistajad Tartus viitasid abi korraldamise kitsaskohtadele

Siiani on suurt rõhku pandud Ukrainas olevate inimeste aitamisele. Samas vajavad elementaarseid asju nagu lapsevankrid ja beebivoodid ka Eestis hotellidesse paigutatud põgenikud, kellel ei ole olnud võimalust kõike vajalikku kaasa tuua. Kuna abi saamine on teatud juhtudel viibinud, on asunud abi organiseerima ka mitmed vabatahtlikud.

Mitmetel Ukraina põgenikel on Eestisse saabudes kaasas vaid hädavajalik. Märgates hotellidesse paigutatud Ukraina põgenike murekohti, otsustasid mitmed vabatahtlikud anda oma panuse nende aitamisse. Näiteks jäi vabatahtlikele silma puudus lapsevankritest ühes põgenikke majutavas hotellis, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Töötajad kinnitasid, et seal on kolm beebiga peret ja neil on ainult üks beebikäru. Kui perekond on ikkagi päevi oodanud ja see elementaarne logistiline abi on kusagil ootel, siis peab sellega kiiresti tegelema," ütles vabatahtlik Eveliis Padar.

Hotellide Pallas ja Sophia juhatuse esimees Verni Loodmaa kinnitas, et esimestel päevadel oli vankreid puudu, kuid praeguseks on peredel kõik vajalik olemas. Kõigest vajaminevast saavad põgenikud anda soovi korral märku anonüümselt.

"Loomulikult, kui nad esimesel päeval tulid, siis polnud neil ühtegi vankrit, aga meil on olemas erineva suurusega vankrid. Me panime vastuvõttudesse sellised karbid, kuhu nad saavad kirjutada mida nad vajavad ja teate see töötab väga hästi," lausus Loodmaa.

Selles osas, kuidas vajalikud asjad abivajajateni jõuavad, läheb osapoolte jutt vastuollu. Kui Loodmaa kinnitusel on suureks abiks olnud sotsiaalkindlustusamet (SKA), siis vabatahtlike sõnul ei ole amet suutnud abi piisavalt kiirelt organiseerida.



"Ma ei näe, et sotsiaalkindlustusamet on seda praeguseks suutnud piisavalt kiirelt korraldada. Organiseerimatust on palju. Me ilmselt ei ole riigina harjunud sellega, et inimesi kiirelt ja operatiivselt tööle panna, kasutada, keskselt suunata," ütles Eveliis Padar.

Tööjõupuudust ameti sõnul ei ole. Samas on osa abipakkumisi hotellide juurest ka tagasi saadetud.

"Minuni on jõudnud info, et sotsiaalkindlustusameti poolt saadeti inimestele signaale, et ärge viige hotellidesse asju, mis on ka mõistetav, et me ei taha, et asjad kuhugi kuhjuksid, aga see ei ole kõige parem moodus vabatahtlike entusiasmi ja valmisolekut ära kasutada," märkis Padar.

Sotsiaalkindlustusameti lõuna piirkonna majutusjuht Simone Epro ütles, et see info sotsiaalkindlustusametini reede õhtul. "Ja siis oligi see olukord, kus me ei saanud enam hotelli ukse peal vastu võtta abi. Kui teha üleskutse sotsiaalmeedias, siis neid asju hakkabki palju kogunema. Me lihtsalt ei suuda neid asju koha peal ära sorteerida," rääkis Epro.

Nii alustasid vabatahtlikud laupäeval annetuste kogumist Jaani kirikus. Et abi võimalikult organiseeritult abivajajateni jõuaks alustati ka läbirääkimisi abi korraldamise ja koostöö osas.

"Meil on siin praegu kohtumisel olemas pagulasabi esindaja, Tartu linnavalitsus, vabatahtlike esindaja ja naiskodukaitsjad, sotsiaalkindlustusamet. Me proovimegi leida ühist lahendust. Need vabatahtlikud konkreetselt ei ole meiega koostöösuhtesse astunud veel. Aga loodetavasti see juhtub," ütles Epro.