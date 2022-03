Valitsus kaotab teisipäevast koroonapiirangud

Valitsuse kokkuleppe kohaselt kaotatakse vaktsineerimispassi nõue ja meelelahutusasutustele seatud kellaajaline piirang, kui sümptomaatilise koroonaviiruse tõttu jõuab haiglasse 10 päeva jooksul ööpäevas keskmiselt alla 25 inimese.

"Nüüd ongi see kauaoodatud päev käes. Hommikused andmed näitavad, et viimase kümne päeva keskmisena on eestimaalasi haiglatesse jõudnud raskes seisus 24,9. Sedagi on palju, aga siiski piisavalt vähe, et meie haiglad suudaksid tööd jätkata ning saaksime kontrollimeetmed kaotada," kirjutas Kallas sotsiaalmeedias.

Peaminister kutsus kokku valitsuse telefoniistungi, et vormistata otsus Covid-tõendi nõudest loobumiseks ning kaotada meelelahutusasutustes ja mujal kehtiv kella 23 sulgemisaja piirang.

Kallas märkis, et endiselt jääb kehtima kohustus kanda avalikes kohtades maski ning soovitus end vaktsineerida ja teha tõhustusdoos.