EL leppis kokku neljandas sanktsioonidepaketis

Uute sanktsioonide detaile ei avaldatud, kuid Prantsusmaa esindus andis teada, et Venemaa enamsoodustusrežiimi staatus Maailma Kaubandusorganisatsioonis (WTO) tühistatakse, vahendas Reuters.

Viimane võib tähendada, et EL saab keelustada või kehtestada karistavaid tollimakse Vene kaupadele ning panna Venemaa ühele pulgale Põhja-Korea ja Iraaniga.

Varasemast on teada allikate väited, et sanktsioonid peaksid hõlmama Venemaa terase ja raua impordikeeldu, luksuskaupade, sealhulgas üle 50 000 euro maksvate autode ekspordikeeldu Venemaale ning investeeringute keeldu naftaettevõtetesse ja energeetikasektorisse.

Lisaks võidakse lisada Chelsea jalgpalliklubi omanik Roman Abramovitš ja veel 14 Vene miljardäri EL-i sanktsioonide nimekirja.

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen on öelnud, et EL töötab ka selle nimel, et peatada Venemaa liikmeõigused juhtivates organisatsioonides, sealhulgas Rahvusvahelises Valuutafondis ja Maailmapangas.

EL võib keelata kallite autode ekspordi Venemaale

Euroopa Liidus kaalutakse uue sanktsioonidepaketi raames kallimate kui 50 000 eurot maksvate autode ekspordikeeldu Venemaale, teatas USA majandusuudiste väljaanne Bloomberg.

EL-i liikmesriikide heakskiidu korral ei saaks sellised autofirmad nagu Audi, BMW, Mercedes-Benz, Ferrari ja Porsche enam valdavat osa oma mudeleid Venemaale müüa. Keeld hõlmaks lisaks autodele mootorpaate ja väikelennukeid, aga ka rohkem kui 5000 eurot maksvaid mootorrattaid, vahendas Bloomberg.

Uue sanktsioonidepaketi heakskiitmist Ukrainat rünnanud Venemaale on Brüsselist oodata lähiajal.

Paljud Euroopa autotootjad on juba vabatahtlikult oma müügi Venemaal peatanud.

Luksusautode müügi keelul oleks peamiselt sümboolne, mitte aga majanduslik mõju, märgib Bloomberg. Venemaa turu osakaal on selliste autode maailmaturust ainult kaks protsenti, mille maailmaturu nõudlus hõlpsasti kompenseerib.