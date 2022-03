Putin avaldas Erdoganile oma nõudmised kõnelustel Ukrainaga

Putin helistas Erdoganile neljapäeva pärastlõunal ning pärast seda intervjueeris BBC Türgi presidendi nõunikku ja pressiesindajat Ibrahim Kalini. Kalin oli üks vähestest ametnikest, kes kõnet pealt kuulis.

Venemaa nõudmised kõnelustel langevad kahte kategooriasse. Kalini sõnul on esimesed neli nõudmist sellised, millele Ukrainal poleks keeruline vastu tulla.

Põhiline nõudmine neist on see, et Ukraina tunnistaks end neutraalseks ning ei sooviks NATO-ga liituda.

Lisaks tahab Venemaa, et Ukraina desarmeeruks, et ta poleks Venemaale ohtlik. Samuti nõuab Venemaa vene keele kaitsmist Ukrainas.

Üks nõudmine on ka juba varem kõlanud Ukraina denatsifitseerimine. Türgi hinnangul oleks Ukraina presidendil Volodõmõr Zelenskil viimast küllalt lihtne täita, mõistes näiteks kõik neonatsismi vormid hukka ning lubades nende üle kontrolli suurendada.

Teise kategooria nõudmisi oleks Ukrainal keerulisem vastu võtta. Putin ütles telefonikõnes, et nendes kokkuleppimiseks peaks ta Zelenskiga silmast silma kohtuma. Zelenski on juba varem öelnud, et ta on valmis Putiniga kohtuma.

Teise kategooria nõudmisi Kalin kuigi täpselt ei selgitanud. Ta ütles lihtsalt, et need sisaldavad Donbassi staatust Ida-Ukrainas ja rõhutas selle ala venemeelsust. Samuti on nõudmised Krimmi staatuse kohta.

BBC hinnangul võib arvata, et Venemaa nõuab, et Ukraina valitsus loobuks Donbassist. Teine arvamus on, et Venemaa nõuab, et Ukraina peaks ametlikult tunnustama Krimmi Venemaa osana.

Türgi on varem pakkunud end Venemaa ja Ukraina läbirääkimistele vahendajaks.