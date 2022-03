TTJA keelab Vene saidid ukrainlaste natsiks nimetamise eest

Teisipäeval teatas TTJA, et on teinud ettekirjutuse, mis sunnib Eesti internetiteenuse pakkujaid blokeerima seitset Venemaa uudistedomeeni: ntv.ru, ren.tv, 5-tv.ru, 78.ru, 1tv.com, lenta.ru ja tass.ru. Ameti 14-leheküljelisest ettekirjutusest nähtub ka, kuidas otsust põhjendatakse.

Blokeeritud veebilehtedel avaldatakse sõjapropagandat, toetatakse ja õigustatakse agressioonikuritegu ega järgita ajakirjanike eetikaharta põhimõtteid, seisab ameti ettekirjutuses.

"Näiteks veebilehel tass.ru on avaldatud Vene Föderatsiooni presidendi kõne, milles president selgitas, et sõjalise erioperatsiooni eesmärk on kaitsta inimesi, kes on kaheksa aastat Kiievi režiimi kiusamise ja genotsiidi all kannatanud. President sõnas, et puuduvad muud võimalused Venemaa ja oma rahva kaitsmiseks peale sõjalise erioperatsiooni. President õigustas kõnes sõda ja kutsus üles sõjaliselt ründama suveräänset riiki Ukrainat," märgib TTJA.

"Veebilehel lenta.ru on avaldatud Tšetšeenia juht Ramzan Kadõrovi kommentaar, milles ta kirjeldab, et ei jõua ära oodata banderalaste ja natsionalistidega (ettekirjutuse koostaja kommentaar: ukrainlastega) lahingusse astumist ning neile kurjategijatele (ettekirjutuse koostaja kommentaar: ukrainlastele) lõpu tegemist," lisas amet.

"Veebilehel www.5.tv.ru kajastati Vene välisministri sõnavõttu, milles välisminister väitis, et Venemaa ei kavatse rünnata teisi riike, nagu ta ei rünnanud ka Ukrainat. Võttes arvesse, et Venemaa ründas sõjaliselt Ukrainat, võib antud sõnavõtust järeldada, et Ukrainas toimunule sarnaseid rünnakuid ei välistata ka teiste riikide suhtes," kirjutas TTJA.

"Ühelgi eeltoodud juhul ei pidanud veebilehe valdaja või loo koostanud ajakirjanik vajalikuks lisada avaldatule selgitavat kommentaari või anda võimalus seisukoha väljendamiseks ka konflikti teisele poolele, mistõttu on teave antud veebilehtedel tervikuna esitatud avalikku korda ohustaval viisil," seisab TTJA ettekirjutuses, kus on põhjendatud lehtede blokeerimist.

Ameti hinnangul on pilt moonutatud, sest veebilehed on väljaütlemised ära toonud ilma konteksti lisamata ja teist poolt välja toomata. Lisaks sellele heidab TTJA blokeeritud lehtedele ette rahvustevahelise vaenu õhutamist, nimetades Ukraina inimesi natsideks ja TTJA hinnangul õhutades vaenu ukrainlaste vastu.

"Näiteks veebilehel www.ntv.ru nimetatakse ukrainlasi neonatsideks ja õigustatakse sõjalist rünnakut vajadusega Ukraina denatsifitseerida. Veebilehel ren.tv nimetatakse Ukraina sõjaväge fašistlikuks jõuks. Veebilehel www.1tv.com kantakse üle telekanalit PBK, mille eetris 10.03.2022 selgitati, et ukrainluse loomus on seotud natsismiga, selgitatakse, et natsismist tuleb puhastada ja see välja juurida. Väidetakse, et Ukraina relvajõud kasutavad tsiviilisikuid inimkilbina ja valmistavad ette provokatsioone, milles hiljem plaanitakse süüdistada Venemaad. Süüdistatakse Ukraina sõjaväga rahvuskaaslaste röövimises," kirjutas TTJA.

"Ka veebilehel tass.ru nimetatakse ukrainlasi ja Ukraina relvajõude neonatsideks ning süüdistatakse viimaseid kodanike inimkilbina kasutamises. Veebilehel lenta.ru süüdistatakse NATO riike Ukraina neonatside toetamises. Veebilehel 78.ru kirjeldatakse, et natsionalistid ja fašistid tapavad Kiievis, Odessas, Donetski ja Luhanski vabariikides meie (ettekirjutuse koostaja märkus: Venemaa) vendi ja õdesid," seisab ameti ettekirjutuses.

TTJA hinnangul väljendatakse blokeeritud lehtedel ilmselget vihkamist Ukraina inimeste ja võimude vastu ning esitatakse moonutatult teavet Ukraina vastupanu kohta Venemaa sõjalisele ründele. "Lehtedel kirjeldati Ukraina armee tegevusi, millega kaitsti oma territooriumi ja inimesi Venemaa sõjalise rünnaku suhtes, jättes samas kajastamata kriitiliselt ka Venemaa sissetungi Ukrainasse ja otseseid rünnakuid Ukraina tsiviilisikute vastu. Sellise teabe edastamisel antakse selgelt teada, et Ukraina inimesi, riigivõimu ja armeed ei peeta teistega võrdväärseteks ning kallutatakse ka lugejaid sarnasele mõtlemisele," märkis TTJA.

Oma hinnangut põhjendab TTJA sellega, et meedias on ilmunud intervjuud Vene-meelsete inimestega, kes praegu ei pea usutavaks versiooni, et Venemaa ründab rahumeelset Ukrainat ja sihilikult hävitab ka tsiviilelanikke. Lisaks ütleb TTJA, et sõjapropaganda tõhusust kinnitab ka olukord Venemaal, kus vabast ja välismeediast ära lõigatud inimestel puudub ülevaade erapooletust ja usaldusväärsest infost.

TTJA hindab, et blokeeritud veebilehtedel toodud info võib lugejates tuua esile vihkamist Ukraina ja lääneriikide vastu. "Välistada ei saa võimalust, et asutakse esitama kaudseid või otseseid üleskutseid ukrainlaste ründamiseks ka väljasool sõjalises konfliktis olevate riikide territooriume. Veebilehtede sisu võib juba täna mõjutada jälgijaid negatiivselt suhtuma ning vägivaldselt käituma ukrainlaste suhtes," märkis TTJA.

Lisaks ütleb TTJA, et kuigi seni on sõjalise konflikti tõttu toimunud rahvakogunemised Eestis olnud rahumeelsed ja sõjavastased, võib olukord kiiresti muutuda ja puudub võimalus eelkontrollida sisu, mida antud veebilehtede kaudu levitatakse. "Ukraina riiki ja ukrainlasi halvustav sisu kujutab seega ühiskonna turvalisusele ja avalikule korrale ning riigi julgeolekule ohtu, mistõttu tuleb tegutseda viivitamatult," kirjutas TTJA.

Tehniliselt näeb TTJA ette, et internetiteenuste pakkujad peavad blokeerima seitsme Venemaa uudistelehe domeeninimed oma serverites ja veebilehtede IP-aadressid või muuta veebilehed muul viisil interneti ühenduse teenuse lõppkasutajatele kättesaamatuks. Vaidlustada saab TTJA ettekirjutus kuu jooksul kas pöördudes TTJA-sse või kohtusse.

Lisatud ka TTJA ettekirjutus: