PayPal laienes Ukrainasse

USA makseteenuste firma PayPal teatas neljapäeval, et kasutajad saavad nüüd saata raha ukrainlastele - nii riiki jäänutele kui ka põgenikena Euroopasse jõudnutele.

Siiani said Ukraina inimesed PayPali kaudu vaid raha riigist välja saata, vahendas AP News.

Nüüd saavad nad raha vastu võtta ning teha ülekandeid Ukrainas sees ja välismaal.

Ukraina valitsus oli varem palunud PayPalil avada oma teenused Ukraina kodanikele.

"Aitäh, et toetate Ukrainat ja rahu," kirjutas asepeaminister Mõhhailo Fedorov Twitteris.

PayPal ei küsi 30. juunini tasu Ukraina kontodele ülekannete tegemise või Ukraina kontodele laekuvate summade eest. PayPali kontol oleva raha saab kasutaja kanda enda kohalikku panka või kasutada virtuaalse Visa või Mastercardi pangakaardina. PayPalilt saab raha kanda ka füüsilistele pangakaartidele.

Ettevõte teatas, et PayPali rahvusvaheline rahaülekannete teenus Xoom loobub samuti tehingutasudest.

Alates Venemaa invasioonist mitu nädalat tagasi on ameeriklased ja teised Ukraina toetajad otsinud võimalusi, kuidas kohalikke inimesi aidata. Inimesed on näiteks broneerinud Kiievis Airbnb kortereid või saatnud ukrainlastele krüptoraha. Rahaülekannete ettevõtted nagu MoneyGram ja Western Union on teatanud teenuse kasutamise kasvust, kuna inimesed otsivad võimalusi raha saatmiseks sõjapiirkonnas olevatele sõpradele ja pereliikmetele.

Eelmisel nädalal lõikas lülitas PayPal Venemaa oma teenustest välja.