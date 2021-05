Euroopa pangad tahavad murda USA makseteenuste firmade ülemvõimu

"Idee on luua Euroopa maksegigant, kes suudaks konkureerida selliste USA firmadega nagu PayPal, Visa, Google ja Apple," ütles Euroopa maksealgatuse (EPI) esimees Joachim Schamlzl.

Euroopa makseteenuste gigandi algatuse taga on mitmed Euroopa suurpangad. Sinna kuuluvad näiteks Deutsche Bank, BNP Paribas, ING, UniCredit ja Santander. Projekti toetab nii Euroopa Komisjon kui ka euroala finantsregulaatorid.

"Esimesed reaalmaailma rakendused võivad käivituda juba 2022. aasta alguses. Praegu oleme projektiks kogunud juba 30 miljonit eurot," ütles Schamlzl.

Bundesbanki juhatuse liige Burkhard Balz ütles, et Saksamaa keskpank toetab EPI-d.

"Eesmärk on tugevdada EL-i strateegilist autonoomiat makseturul. Samuti suurendada konkurentsi ja parandada tarbijate valikuid," ütles Balz.

Kaardimakseid haldavad Euroopas peamiselt USA ettevõtted.

"Soovime pakkuda sellele oligopolile alternatiivi ja anda Euroopa kaupmeestele ja tarbijatele reaalne valik," ütles Schamlzl.

Varasemad üle-euroopalised katsed lõpetada USA üleolekut kaardimaksete turul ebaõnnestusid.

"Monnet-projekt, mida 2011. aastal toetas 24 laenuandjat ebaõnnestus, kuna sellel puudus poliitiline toetus," teatas Financial Times.

"Keegi ei saa Euroopas üksi konkureerida USAmakseteenuste gigantidega. See on võimalik, kui me liitume. Kui me Euroopas ühineme, saame vajalikud ressursid ühiselt koguda," ütles Schmalzl.