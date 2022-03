Koroonapassi saab edaspidi ka kiirtesti alusel

Mitte ainult Eesti, aga ka teised Euroopa riigid on kulutanud kümneid miljoneid PCR- testide tegemiseks. Omikroni laine nõudis nii suure hulga inimeste testimist, et Euroopa Liidus lepiti kokku, et PCR-testi võib asendada odavama antigeeni kiirtestiga.

Alates reedest on ka Eestis võimalik kiirtesti alusel saada läbipõdemist tõendav koroonapass.

"Koroonatõendi saab luua sellel juhul, kui selle testi on loonud tervishoiutöötaja, see kiirtest on kindel tootja ja mudel, mis on Euroopa Liidu poolt heaks kiidetud, ning see testitulemus on saadetud terviseinfosüsteemi," ütles tervise ja heaolu infosüsteemide keskuse (TEHIK) tervisetalituse juhataja Tõnis Jaagus.

Apteegist ostetud ja kodus tehtud kiirtestiga koroonapassi saada pole lootust, seda saab esialgu teha suuremate eratervishoiuasutuste juures. Confido terviseteenuste juhi Annika Uudelepa sõnul on nii kodus kui ka tervisekeskustes kasutatavate kiirtestide metoodika ja olemus sama.

"Põhiline vahe seisneb selles, kuidas võetakse proov. Ehk siis ametliku testi tegija nagu Confido või teiste asutuste proovivõtjad on läbinud koolituse ja nad teevad seda testi täpselt nii nagu tootja on ette näinud. Tänu sellele meetodile on võimalik öelda, et testi tulemus on täpne. Proov on võetud piisavalt sügavalt ja piisava keerutamise tulemusel," ütles Uudelepp.

Positiivse kiirtesti tulemuse saanud inimesel tekib võimalus digiloos endale koroonapass genereerida alates 11. päevast pärast testi tegemist. Nii positiivse PCR- kui ka kiirtesti tulemusel saadud koroonapass kehtib pool aastat.

"Seda saab ka tagantjärele genereerida, kui see antigeenitest on tehtud professionaalses asutuses, kelle andmebaasides on olemas need testitulemused," ütles Uudelepp.

Seni on Eestis kehtinud põhimõte, et reisimiseks mõeldud teste riik kinni ei maksa. Kuigi teisipäevast alates siseriiklikult koroonapassi ei küsita, ei plaani terviseamet testimise strateegias muudatusi teha ja tasuta PCR-testi võivad jätkuvalt minna tegema kõik, kel on koroonasümptomid ja soovivad saada läbipõdemistõendit. Koroonapassi saamiseks kõlbliku kiirtesti tegemine on tasuline.

Terviseminister Tanel Kiige sõnul on PCR-testide tegemine viimasel ajal märgatavalt vähenenud. Seega kulub riigil ka aina vähem raha testimisele. Millal massilisest testimisest loobutakse, ei soovinud ta öelda.