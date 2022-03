USA saatis Saudi Araabiasse õhutõrjesüsteemi Patriot rakette

USA kõrged ametnikud ütlesid, et Joe Bideni administratsioon on viimase kuu jooksul Saudi Araabiat varustanud Patrioti rakettidega. Sellega püüti tagada, et Saudi Araabia oleks varustatud laskemoonaga, mida ta vajab Houthi mässuliste droonirünnakute tõrjumiseks, vahendas The Wall Street Journal.

Saudi Araabia väitis, et õhurünnakute vastu kasutatava laskemoona varu on lõppemas.

Houthi mässulised korraldasid pühapäeval droonirünnaku Saudi riikliku naftafirma Aramco naftarajatise pihta.

Bideni riikliku julgeoleku nõunik Jake Sullivan mõistis rünnaku hukka.

"Houthid korraldavad neid rünnakuid Iraani toetusel, kes varustab neid rakettidega, väljaõppe ja teadmistega," ütles Sullivan.

USA ja Saudi Araabia suhted on pärast Bideni ametisse astumist halvenenud. Biden alustas Iraaniga uuesti tuumakõnelusi.