ERR Brüsselis: Lääneriikide juhid kogunevad Brüsselisse rääkima julgeolekust

Ukraina sõja algusest möödub sel nädalal juba kuu. Selle aja jooksul on NATO idatiivale kiirkorras saadetud sõjalisi tugevdusi, kuid omajagu otsuseid seisab veel ees. Näiteks eelmise nädala lõpus saatsid Saksamaa ja Holland Slovakiasse õhutõrjesüsteemid Patriot. Need jõudsid sinna toetuseks ja tänutäheks Bratislavale, mis andis Ukrainale enda S-300.

Samuti teatas USA kaitseminister Lloyd Austin laupäeval, et nad saadavad Bulgaariasse mehhaniseeritud jalaväe kompanii.

"Meie pühendumus NATO artikkel viiele on raudkindel. Putini valitud sõda Ukrainas on traagiline. Venemaa invasioonil on kohutav hind Ukraina eludele, nii vaprate sõdurite kui ka kaugelt liiga paljude tavainimestele. Sellest hoolimata on Venemaa rünnak ühendanud ukrainlased, NATO ja kogu vaba maailma," sõnas Austin Sofias.

Kuidas lääs siit üldse edasi peaks minema, seda hakkavad liidrid sel nädalal ka arutama. Esmalt kogunevad esmaspäeval Brüsselis Euroopa Liidu välis- ja kaitseministrid. Koos vaadatakse otsa sellisele dokumendile nagu Strateegiline Kompass. Tegemist on Euroopa Liidu nägemusega kaitsepoliitika sellest osast, mis ei puuduta NATO-t.

Suure tõenäosusega antakse selle praegusele variandile heakskiit, misjärel läheb see neljapäeval juba Ülemkogu lauale. Samas on selge, et Venemaa agressioon Ukraina vastu on kõike muutnud ning kokkuvõttes tuleb sisuliselt juba kohe alustada ka selle nägemuse ümberhindamist.

Neljapäeval toimuvad Brüsselis aga juba kaks suurt tippkohtumist. Esmalt erakorraline NATO-s, kus räägitakse üle kõik oluline, mis puudutab Euroopa kaitset.

Kuigi Ida-Euroopa riikide tugevdamise otsuseid on lubatud teha juunis toimuval Madridi tippkohtumisel, näitavad viimaste päevade ja nädalate arengud, et tegelikult tehakse neid pidevalt. Seega poleks ka imekspandav, kui juba neljapäeval millestki uuest teada antaks.

Pärast NATO tippkohtumist kogunevad riigi- ja valitsusjuhid juba Brüsseli eurokvartalis Euroopa Ülemkoguks. Mõneks ajaks liitub sellega ka USA president Joe Biden. Viimati külastas USA president Ülemkogu 2005. aastal George W. Bushi isikus.

Kaitseteemade kõrval räägitakse Ülemkogul juba praktilisemalt ka sellest, kuidas anda Ukrainale humanitaarabi ja aidata sõjapagulasi. Samuti arutatakse nende liikmesriikide aitamist, mis on jäänud suurema põgeniketulva alla.

Ent Bideniga koos on hea rääkida ka sellest, kuidas Lääs tulevikus rohkem kokku hoidma peab. See tähendab ühest otsast Venemaa fossiilsetest kütustest loobumist, aga teisalt ka kogu tarbimise sidumist usaldusväärsete allikatega. Kas see tähendab Lääneriikide senisest sügavamaid majandussidemeid üksteisega, peab selgitama juba algav nädal.