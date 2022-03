Elektri börsihind tõuseb teisipäeval ligi 181 eurole

Elektri hind elektribörsi Nord Pool Eesti piirkonnas on teisipäeval keskmiselt 180,80 eurot megavatt-tunni eest.

Esmaspäeval oli päeva keskmine hind 162,64 eurot megavatt-tunnist.

Teisipäeval on elekter kõige soodsam kella 15-16 vahel, kui see maksab 58,17 eurot ja kella 14-15 vahel, kui hind on 63,11 eurot megavatt-tunnist.

Kõige kallim on elekter õhtul kella 20-21 vahel, kui hind kerkib 342,58 euroni megavatt-tunnist.

Eesti teisipäevane päeva keskmine hind 180,80 eurot on siiski mõnevõrra soodsam kui Lätis ja Leedus, kus elekter maksab 201,62 eurot.

Kuid Soomes on elekter Eestist oluliselt odavam - päeva keskmine hind on 101,36 eurot megavatt-tunnist.