Koroonapiirangute leevendamine süstis elu baaridesse ja hotellidesse

Hotellide täitumus on mõnevõrra suurenenud, aga ennekõike on see mõjutatud sõjapõgenike ööbimiste suurest hulgast. Toitlustuskohtades ja baarides on samuti märgata endisest rohkem kliente - seal mängisid rolli ka kaotatud koroonapiirangud.

Eelmisel teisipäeval leevendas valitsus koroonapiiranguid: kadusid koroonapassid ja nõue sulgeda meelelahutusasutused kell 23. Elavnemise märgid hotellide ja meelelahutusasutuste klientuuri hulgas on seotud lisaks piirangute leevendamisele aga ka teiste faktoritega, rääkis Eesti hotellide ja restoranide liidu juht Killu Maidla.

"Vaikselt annab ka välisturist endast märku - näeme soomlasi ja lätlasi. Samas on olnud palju majutamisi seoses Venemaalt lahkuvate inimestega - kuna rahvusvahelist lennuliiklust seal ei toimu, siis on ainsaks võimaluseks lahkuda maismaad pidi ja see toob kaasa lühiajalised ööbimised, mille järgselt reisitakse edasi koduriikidesse. Selliste ööbijate hulgas on väga erinevate rahvuste esindajaid," rääkis Maidla.

Toitlustuskohtades oli tõesti märgata elavnemist ja tavapärasest ehk rohkem gruppidele tehtud broneeringuid, mida võiks isegi seostada piirangute lõpetamisega, pakkus Maidla. "Ka ilm oli väga ilus, see mõjub meie tegevusele alati hästi ja sel nädalavahetusel oli ka rohkem terrasse avatud. Väga hästi mõjus kellaajalise piirangu kaotamine - laudu oli broneeritud ka hilisemaks kui viimasel ajal kombeks, sest polnud seda hirmu, et kell 23 "välja visatakse"," sõnas Maidla. "Kellaajalise piirangu tõttu kindlasti kaotasime palju kliente. Kindlasti liikusid eelmisel nädalal paljud toidukohtadest edasi ka ööelu taas-avastama," lisas Maidla.

Tema sõnul on üldiselt kõik piirangud mõjunud räsivalt ja väsitavalt, kuid kõige karmim on kindlasti olnud väliskülaliste vähenemine, mis on tekitanud väga suure puudujäägi kogu sektorile. Siin on rängimalt kannatanud Tallinn, mis on olnud populaarne nii välisturistide seas kui ka rahvusvaheliste suurte konverentside toimumiskohana.

"Sügisel kehtestatud piirangutel oli siin väga oluline roll ja see tegi keerulise olukorra veelgi halvemaks - koheselt pärast piirangute kehtestamist kaotasime nädala jooksul sadu tuhandeid käibeid hotellides, ära jäeti sündmusi, mis oli juba korduvalt edasi lükatud," rääkis Maidla.

Hotellidel ja meelelahutusasutustel ei jää nüüd muud üle, kui hakata turismi uuesti üles ehitama. "Need ettevõtted, keda koroona ja energiakriis pole murdnud, on väga motiveeritud tööd jätkama. Loodame, et vahepeal suletud hotellid leiavad uue energia - ja rahastuse -, et taas uksed avada. Sama kehtib restoranidele - oleme kriisile kaotanud mitmeid häid restorane ja kümnetes talendikaid kokki. On aeg uusi talente leida ja uusi alguseid oodata," on Maidla lootusrikas.

Piirangute leevendamise mõju ulatus ka teiste Eesti linnade meelelahutuskohtadesse. "Ikka märkasime - ilmselgelt on rahvas tagasi," vastab Tartu baari Vein ja Vine sommeljee Kalvi Palling küsimusele, kas koroonapiirangute leevendamist võis ka sealsetes lokaalides märgata. Tema sõnul on leevendamine mõjunud ainult hästi. "Inimesi tuli rohkem. Arvasime, et koroonapassi kaotamine pole meie klientuurile nii oluline, kuid tuli välja, et on küll. Mingit osa klientidest see järelikult mõjutas," rääkis Palling.

"Kui muidu tundus, et inimesed nädala sees väga välja tulla ei viitsi, siis nädalasisene klientuur on kolmekordistanud," kommenteeris Palling oma baari külastatavust.

Peaminister Kaja Kallas teatas nädal tagasi, et 10 päevaga oli langenud sümptomaatilise koroonaviirusega haiglasse jõudnute keskmine tase alla 25, mistõttu kaotas valitsus eelmisest teisipäevast koroonapiirangud. Maskikohustus on jäänud kehtima.