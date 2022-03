Välismaalaste seaduse muutmine pani opositsiooniparteid tegutsema

Riigikogus praegu arutlusel olev välismaalaste seaduse muutmine on muutnud ärevaks kaks opositsiooniparteid: EKRE lubab valitsuse kavandatud muudatuste arutelus käivitada obstruktsiooni; Isamaa tahab aga seadusse muudatust, mis lubaks tühistada elamisload ja viisad Venemaa sõjategevuse õigustajatele.

EKRE fraktsioon teatas, et kavatseb kasutada kõiki parlamentaarse demokraatia vahendeid, et takistada riigikogus läbi minemast välismaalaste seaduse muudatusi, mis ei puuduta Ukraina sõjapõgenikke, vaid soodustavad erakonna hinnangul odavööjõu sisserännet kolmandatest riikidest.

"Täna teisele lugemisele tulev eelnõu, millega pikendatakse seni aastase tööloaga lühiajaliste töötajate Eestis töötamise õigust veel kaheks aastaks, alandatakse nende suhtes kehtivat palganõuet seniselt Eesti keskmiselt 0,8 Eesti keskmisele ja tehakse rida muid hõlbustusi välistööjõu värbamisele ja alaliselt Eestisse elama asumisele, halvendab põlisrahva väljavaateid tööle ja seab ohtu meie rahvusriikluse," ütles EKRE esimees Martin Helme.

"On äärmiselt küüniline, et olukorras, kus Ukraina sõjapõgenike hulk ületab niigi meie riigi võime neile abi pakkuda, kavatseb riik immigratsioonile veelgi hoogu juurde anda ja odavtööjõu sisserännet järsult suurendada," lisas Helme.

EKRE muretseb, et odava välistööjõu kasutamine pärsib Eestis ka palgakasvu ning pidurdab Eesti inimeste naasmist Soomest, või surub Eesti inimesi siit lahkuma.

Helme sõnul ei tohi valitsus suurendada immigratsiooni olukorras, kus Eestis on riigikeele oskuse ja ühiskonna sidususega probleeme. "Riigijuhtide eesmärk peaks olema seista rahvusriigi, majandusliku edenemise ja meie inimeste palgakasvu eest. Praeguse valitsuse poliitika tõukub aga millestki muust kui Eesti huvidest. Käivitame riigikogus laiapõhjalise obstruktsiooni, sest mitte ühtegi kompromissivõimalust valitsuskoalitsiooniga ei ole näha."

Seeder: tühistame elamisload ja viisad Venemaa sõjategevuse õigustajatele

Riigikogu Isamaa fraktsioon algatas aga teisipäeval välismaalaste seaduse muudatuse sooviga luua õiguslik alus elamislubade ja viisade tühistamiseks nendele inimestele, kes toetavad avalikult Venemaa agressioonisõda Ukraina vastu.

Isamaa esimehe Helir-Valdor Seederi sõnul on algatuse näol tegemist siseturvalisuse ja väärtusküsimusega.

"Eesti riigil ei ole kohustust hoida riigis kodanikke, kes õigustavad Ukraina ründamist ja kes on ohuks Eesti sisejulgeolekule. Elamislubade ja viisade mitteandmine ja tühistamine agressiooni õigustajatele on seega ainuke mõistlik valik," rääkis Seeder.

Isamaa fraktsiooni algatatud välismaalaste seaduse muutmise seadusega täiendatakse välismaalaste seadust paragrahvidega, mis võimaldavad juhul, kui välismaalane toetab avalikult Vene Föderatsiooni agressioonisõda Ukraina vastu: lõpetada ennetähtaegselt välismaalase viibimisaja Eestis; keelduda pikaajalise viisa andmisest; keelduda pikaajalise elamisloa andmisest; tühistada tähtajalise elamisloa.

Teisipäeval oli riigikogu päevakorras valitsuse algatatud välismaalaste seaduse ja välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse muutmise seaduse eelnõu teine lugemine. Eelnõu eesmärk on algataja sõnul tagada nende välismaalaste Eestis viibimine ja Eestisse õppima ning elama asumine, kes panustavad Eesti arengusse ja kelle siinviibimine on kooskõlas avalike huvidega ning Eesti tööjõuturu vajadustega, samuti et tõhustada võimalusi kontrollida välismaalaste töötamise tingimuste täitmist.