Riik lubab toetada eestikeelset haridust Ida-Virumaal koolide ehitamisega

Ida-Viru eestikeelseid koolid on tavaliselt väikese õpilaste arvuga, seega on nende ülalpidamine on kulukam, hooned on vanad ja õpetajaid raske leida. Koole riigistades püütaksegi eestikeelset haridust heale järjele aidata.

Eelkõige tähendab see uute koolimajade ehitust.

"Kohtla-Järve Järve kool on juba palju aastaid vajanud investeeringuid, aga investeeringuid ei ole sinna kooli tehtud. Seal on täitsa ohtlikke alasid, kus võib telliskivi pähe kukkuda. Saan lubada, et uus kaasaegne koolikeskkond kindlasti tuleb," rääkis haridus- ja teadusminister Liina Kersna.

Kohalik omavalitsus ootaks riigilt lisaks uuele õppehoonele ka head personali ja tugipersonali, sest Järve kool on eestikeelse koolina eriline.

"Muukeelsetest peredest lapsed moodustavad 70 protsenti õpilaste arvust. Ma arvan, et haridus- ja teadusministeerium leiab võimalusi, et parendada õpetajate kaadrit koolis ja loob lisatingimused õpilastele," sõnas Kohtla-Järve abilinnapea Kristiine Agu.

Riik lubab kooli üle võttes õpetajatele normaalset koormust, head palka ja tuge eri emakeelega laste õpetamisel.

"See on suur väljakutse ka õpetajatele, koolijuhtidele, et sellises koolis efektiivselt haridust anda nii eesti emakeelega õpilastele kui ka vene emakeelega õpilastele. Kindlasti tahame tugevdada seda kooli ja et oleks ka piisavalt tugipersonali, et lapsi parimal moel toetada," lubas Kersna.

Eelmisel aastal võttis riik Narvalt üle kohaliku Eesti Gümnaasiumi, praegu peetakse läbirääkimisi Sillamäe Eesti Põhikooli riigistamise üle.