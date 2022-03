Nafta hind võttis taas suuna üles

Venemaa sõjaline tegevus Ukrainas mõjutab ülemaailmset naftaturgu ja nafta hind tõusis kolmapäeval. Rahvusvahelised investorid eeldavad, et lääneriigid laiendavad sel nädalal Moskva-vastaseid sanktsioone.

Rahvusvahelise energia võrdlusaluse Brenti toornafta tõusis varajasel kauplemisel 1,6 protsenti ja on nüüd 116,51 dollarit barreli kohta. USA-s kaubeldava toornafta WTI hind tõusis 1,9 protsenti 109,92 dollarini barreli kohta.

NATO ja EL-i ametnikud kohtuvad neljapäeval Brüsselis. Valge Maja andis hiljuti märku, et USA ja Euroopa Liit (EL) kavatsevad sel nädalal Moskva-vastaseid sanktsioone laiendada. USA hoiatas samuti hiljuti, et Ukraina sõda ei lõpe kiiresti, vahendas Financial Times.

Venemaa vähendab ka Kaspia merel asuva suure torujuhtme võimsust, mis saadab toornaftat maailmaturgudele. See tõstab rahvusvahelisel turul nafta hinda veelgi. Investorid kardavad, et Moskva valmistub piirama energiatarneid, et lääneriikidele sanktsioonide eest kätte maksta.

Teisipäeval kritiseeris lääneriike ka teravalt Venemaa endine president Dmitri Medvedev. "Lääs on on käitunud Venemaa suhtes kuritegelikult ja ebamoraalselt," väitis Medvedev.