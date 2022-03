Ligi 150 Ukrainaga seotud Eesti ettevõttel on sõja tõttu raskusi

Bolt pakub Ukrainas taksoteenust ja Bolt Food toidu kohalevedu. Tavapäraselt tegid seda üle riigi kümned tuhanded teenusepakkujad. Bolti Ukraina üksuses töötab 120 inimest. Bolti Ukraina juhi Sergi Pavlõki sõnul pole täpselt teada, kui palju suudetakse sõja ajal teenuseid pakkuda.

"Seda on raske öelda, sest tavapärane Bolti juhtide või kullerite töögraafik on palju muutunud, kuna osades regioonides ei ole turvaline sõiduteenust pakkuda. Situatsioon võib muutuda iga hetkega ja on raske täita tellimusi, sest olukorrad muutuvad väga kiiresti ja me peame olema paindlikud. Aga me näeme, et kümned tuhanded autojuhid ja kullerid jätkavad seda tööd, mida tegid varemgi," rääkis ta.

Pavlõk rõhutas, et Bolt transpordib Ukrainas sisuliselt heategevuslikus korras meditsiinitöötajad, vabatahtlikke ja riigi kaitsjaid.

IT-firma Cybernetica loob Ukraina riigile ja kohalikele omavalitsustele andmejagamissüsteemi, kus pakutakse teenuseid ka kodanikele. Juba viis aastat arendatud platvorm on sarnane Eesti X-teega.

"Pärast sõja väljakuulutamist on kindlasti olnud selle projektiga jätkamine keeruline, suhtlemine on muutunud kaootiliseks, kindlasti ei saa mingisuguseid siduvad kokkuleppeid koosoleku raames, sest inimesed liiguvad ringi. Aga me tõesti panustame ja jätkame kõikide asjadega, mida me oleme lubanud," rääkis Cybernetica juht Oliver Väärtnõu.

EAS-i ja KredExi ühendasutus kogub andmeid sõja tõttu raskustesse sattunud Eesti ettevõtete kohta. Sellist infot on andud ligi 300 Venemaale, Valgevenesse ja Ukrainasse eksportivat ettevõtet, neist üle poole Ukrainast.

Kui palju neist üritab Ukrainas ka sõjatingimustes jätkata, pole praegu veel selge.

"Viimased andmed näitavad seda, et ikkagi Lääne-Urkainas ka Ukraina riik ise püüab aktiivselt ettevõtlust üleval hoida, et inimesed ikkagi läheksid tööle, tehastesse, et majandus oleks võimalikult paljudes kohtades jätkumas, sest selleks, et sõda pidada agressori vastu, on vaja just nimelt ka majandustegevust üleval hoida. Ka Eesti ettevõtjad on ilmselgelt valiku ees, et kus seda teha a kus tegevus lõpetada. Aga detailsemalt hetkel seda täpset ülevaadet veel ei ole, kogume seda ja aitame, kus selleks meil võimalus on," rääkis EAS-i ja KredExi ühendasutuse juht Lauri Lugna.