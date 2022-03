Kiik: Tervise Arengu Instituudi saatus selgub kevade jooksul

Kui märtsi alguses jõudis avalikkusesse info , et Tervise Arengu Instituut kaotatakse ning ülesanded ja töötajad jagatakse teiste sotsiaalministeeriumi asutuste vahel ära, siis tervise- ja tööminister Tanel Kiige sõnul pole otsust sulgemise kohta siiani tehtud.

Tervise Arengu Instituudi (TAI) võimalikule kaotamisele on järgnenud mitmete asutuste meelepaha. Nii on sotsiaalministeeriumi avalikku dokumendiregistrisse jõudnud pöördumised institutsioonidelt, nagu Teaduste Akadeemia ja Lastekaitse Liit, kelle sõnul on vajalik TAI jätkamine, sest ülesannete ümberjagamisel ei pruugi teenuste osutamine või teadustöö enam vajalikus mahus jätkuda.

Minister Tanel Kiige sõnul on kriitika ennatlik. "Ma loen ka meediast, et kohe minnakse teatud asutusi sulgema, aga ühtegi asutust suletud pole ja pole ka otsust sulgemise kohta tehtud. Tihti need pole isegi ministeeriumitaseme otsused, vaid valitsuse ja riigikogu otsused, kuhu debatte polegi veel viidud," rääkis Kiik ERR-ile.

"Olen mulle saadetud kirjadega tutvunud ja neil teemadel vestelnud teadus- ja tervisevaldkonna asutustega ja TAI juhi Annika Veimeriga korduvalt. Ma olen kinnitanud kõigile, et pole tehtud ühtegi lõplikku otsust: ei TAI osas ega ka laiemalt sotsiaalministeeriumi valitsusasutuste kohta. Hetkel oleme alustanud kaardistamistegevust ja kevade jooksul saame anda juba täpsemaid vastuseid," ütles Kiik.

Kaardistamise eesmärk on Kiige sõnul hinnata, millised sotsiaalministeeriumi asutused teatud ülesandeid kõige paremini täita saaksid. "Arutame millised on võimalused on terviseameti ja ravimiameti ühendamisel, millised on võimalused teatud TAI funktsioone üle anda haigekassale, ennekõike ennetustegevusi, nagu alkoholismiennetus," rääkis Kiik.

Lisaks eri organisatsioonidele on TAI võimalikku sulgemist sotsiaalministeeriumi poolt kritiseerinud ka asutuse direktor Annika Veimer, põhjendades, et analüüs selle tarbeks puudub ning instituudi tegevus on Eestis vajalik.