Venelaste eesmärgid pole täitunud, ukrainlased tabavad olulisi sihtmärke

- Venelaste peamised eesmärgid ei ole Ukraina relvajõudude peastaabi hinnangul täitunud.

- Vene väed on mitmel pool tõmbunud kaitsepositsioonidele ja püüavad varusid täiendada.

- Donetskis hoiavad venelased okupeeritud alasid, kuid pole suutnud uusi linnu vallutada.

- Ukraina relvajõudude teatel on ööpäevaga hukkunud rünnakutes üle 200 Vene sõjaväelase.

- Ameeriklaste andmetel on venelaste täppislaskemoon otsakorral.

- Vene väed on hävitanud Ukrainas 230 kooli ja 155 lasteaeda.

Ukraina relvajõudude peastaabi teatel ei ole täitunud Vene okupantide eesmärgid jõuda Donetski ja Luhanski oblastite administratiivpiirideni, piirata sisse Kiiev ning kehtestada kontroll Ukraina lääneosa üle. Venelastel õnnestus osaliselt edeneda Donetskis, säilitades maismaakordiori Venemaa Rostovi regiooni ja Krimmi vahel.

Ukrainlaste andmetel jätkavad venelased kaotuste asendamist, paigutades ümber reservvägesid ja andes neile väljaõpet.

Volõõnia suunal rünnakuid ei toimunud. Polesje suunal ei toimunud rünnakuoperatsioone, kuid jätkusid suurtüki- ja õhurünnakud. Samuti püüdsid venelased taastada positsioone Kiievi ja Makarivi piirkonnas.

Põhjasuunal püüavad venelased koondada vägesid ja vahendid, et teatud üksuste abil jätkata ründeoperatsioone. On tehtud ebaõnnestunud katseid Tšernihivi blokeerimiseks. Brovarõ suunal liikusid venelased kaitsepositsioonidele ja tegelevad varustuse tagamisega.

Ukraina relvajõudude hinnangul püüavad okupandid ilmselt jätkata rünnakuoperatsioone Brovarõ ja Borõspili suunal, et blokeerida Kiiev ida poolt.

Slobožanski suunal blokeerivad venelased Sumõ ja Harkivi linnu ning pommitavad tsiviilobjekte. Izjumi piirkonnas on rünnakuoperatsioonide juurde naasmine ebaõnnestunud ja venelased on kandnud kaotusi.

Ukrainlaste hinnangul on märgata ka teatud Venemaal asuvate Vene üksuste tagasitõmbumist, tulenevalt suurtest kaotustest.

Donetski piirkonnas hoiavad venelased okupeeritud alasid. Peamised pingutused vallutada Popasna, Rubižne ja Mauripoli linnu pole õnnestunud.

Kuni viis taktikalist üksust viidi kaitsesse Zaporižžja suunal.

Lõuna-Bugi piirkonnas on venelaste kontrolli all väljakujunenud kaitseliinid, kus nad püüavad taastada üksuste lahinguvõimet ja varusid täiendada.

Värskendatud andmetel hävitati Aasovi operatsioonipiirkonnas okupeeritud Berdjanski sadama rünnaku ajal suur dessantlaev Saratov. Kahjustada said dessantlaevad Tsezar Kunikov ja Novotšerkassk.

Inimesed varjumas Harkivi metroojaamas. Autor/allikas: SCANPIX/AP/Efrem Lukatsky

Ukrainlased jätkavad kaitseoperatsioone

Ukraina kaitsejõud jätkavad kaitseoperatsioone riigi ida-, kagu- ja kirdeosas. Pidevad kaitseoperatsioonid toimuvad Donetski, Slobožanski ja Tavria teatud piirkondades, eesmärgiga ära hoida venelaste läbimurdeid.

Relvajõudude peastaabi teatel tõrjusid Ukraina sõdurid neljapäeva jooksul 9 vaenlase rünnakut, hävitasid 12 tanki, umbes 20 ühikut soomus- ja autotehnikat ning 9 suurtükisüsteemi. Hukkus üle 200 Vene sõjaväelase. Õhutõrjeüksused tulistasid alla venelaste 2 lennukit ja 2 drooni.

Ukraina õhujõud tabasid neljapäeval 6 vaenlase õhusihtmärki: 1 lennukit, 1 drooni ja 4 tiibraketti. Õhujõud patrullisid õhuruumis, hävitasid väeosasid ja rajatisi ning tulistasid soomukeid, logistikakeskusi ja Vene sõdurite rühmi.

Volõõnias keskenduvad kaitsejõud riigipiiri katmisele. Siverski piirkonnas jätkub kaitseoperatsioon. Üks väegrupp hoiab Tšernihivi linna ja takistab vaenlase edasiliikumist Kiievi suunas. Samal ajal jätkab Kiievis paiknev üksus venelaste pealetungi tõrjumist ja kaitseliinide säilitamist. Lõunas jätkub kaitseoperatsioon.

Britid: ukrainlased ründavad väärtuslikke sihtmärke

Briti luure värsketel andmetel ründavad Ukraina väed venelaste okupeeritud aladel kõrge väärtusega sihtmärke. Nende seas on dessantlaev ja laskemoonalaod Berdjanski sadamas.

Brittide hinnangul jätkavad ukrainlased Venemaa olulise logistika ründamist. See omakorda sunnib venelasi võtma peamiseks eesmärgiks oma varustusahela kaitsmist ning võtab neilt võimaluse piisavalt varustada oma vägesid. Sellest tulenevalt kannatab venelaste võimekus läbi viia rünnakuoperatsioone ning langeb veelgi nende niigi madal moraal.

Venelaste täppislaskemoon otsakorral

Pentagoni ametniku teatel on Venemaal otsa lõppemas täppisjuhitav laskemoon. Tema hinnangul tähendab see, et venelased hakkavad Ukrainas rohkem toetuma kobarpommidele ja suurtükkidele, vahendas Reuters.

Guardian kirjutas varem, et kolme USA ametniku sõnul on venelastel oma täppislaskemoonaga tõsiseid probleeme ja kuni 60 protsenti rünnakutest ebaõnnestuvad. Samuti on Vene väed kandnud suuri kaotusi ja nende varud on otsakorral.

Zelenski: sanktsioonid tulid liiga hilja

Ukraina president Volodõmõr Zelenski jagas varahommikul oma ametlikul Facebooki-lehel eilset ülesastumist Euroopa Ülemkogul, kus ta tänas Venemaale kehtestatud sanktsioonide eest, kuid märkis, et nendega jäädi hiljaks.

Zelenski ütles, et kui sanktsioonid oleksid olnud ennetavad, oleks olnud võimalus, et Venemaa ei lähe sõtta.

Ta lisas, et Venemaa sõjavägi ei tea mis on väärikus või südametunnistus. "Nad ei mõista, miks me väärtustame oma vabadust nii väga. See määrab, kuidas meie riik elama jääb," sõnas Zelenski.

Presidendi sõnul on Venemaa hävitanud Ukrainas 230 kooli, 155 lasteaeda ning tapnud 128 last.

"Vene sõdurid tapsid ajakirjanikke, kuigi neil oli peal kirjas "Press". Võib-olla neid ei õpetatud lugema. Ainult tapma," ütles Zelenski.